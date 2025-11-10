Гайтана показала 8-річну доньку-красуню і насмішила, як та приміряє її концертний одяг

Гайтана / © instagram.com/gaitanamusic

Українська співачка Гайтана вперше за тривалий час показала донечку-красуню.

Артистка хоч і не приховує Сапфір-Ніколь, але доволі не часто ділиться її знімками. Та цього разу виконавиця зробила виняток. Гайтана опублікувала в Instagram-stories фото 8-річної дівчинки, на якому вона усміхнено позувала перед об'єктивом фотокамери. На знімку можна розгледіти, як донька Гайтани вже помітно змінилась та росте справжньою красунею.

До речі, схоже, в родині співачки буде ще одна артистка. На фото донька Гайтани позувала в маминій концертній сукні. Щоправда, для Сапфір-Ніколь вона була трохи завеликою, але тим не менш, вона мала яскравий вигляд.

Донька Гайтани в її концертному костюмі / © instagram.com/gaitanamusic

"А потім вона взяла мою сукню", - підписала кадри з донькою виконавиця.

Зазначимо, Гайтана, яка від початку повномасштабної війни живе за кордоном, виховує 8-річну доньку Сапфір-Ніколь. Батько дівчинки – продюсер Олександр Ессамі, за якого артистка вийшла заміж 2016 року. Чоловік взяв прізвище дружини.

