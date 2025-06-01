Гайтана повернулася до України та дала в Києві перший за час війни концерт

Гайтана / © instagram.com/gaitanamusic

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Українська співачка Гайтана повернулася з-за кордону до України та дала перший за час повномасштабної війни концерт у Києві.

Виконавиця стала хедлайнеркою музичного фестивалю "Покоління". Артистка давала годинний концерт 31 травня на ВДНГ. Співачка виконала свої відомі хіти, серед яких "Шаленій", "Самотня босса", "Два вікна" та багато інших.

Під час виступу Гайтани зібралося чимало глядачів. Артистці активно підспівувала публіка, яка знала напам'ять її композиції. Тим часом у коментарях під відео з концерту, якими співачка ділилася в Instagram, її закликати виступити й в інших містах України.

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Проте варто зазначити, під час повномасштабної війни Гайтана потрапила в декілька гучних скандалів. Торік влітку виконавиця виступила в столиці Киргизстану – Бішкеку. Все б нічого, але, попри чималий українськомовний репертуар, артистка співала російською.

Окрім того, Гайтану також критикували за російську мову в фотоблогу, до якої вона вирішила повернутися на другий рік повномасштабної війни. Звичайно, підписники співачки були від цього не в захваті та почали її критикувати. Тоді Гайтана виправдалася, мовляв, має чимало родичів, серед яких є й російськомовні. Також вона закликала поважати одне одного.

Нагадаємо, нещодавно у Києві відбувся великий концерт, присвячений 80-річчю легендарного поета Юрія Рибчинського. Здивувало те, що співак Павло Зібров не виступав. Річ у тім, що артист товаришує з поетом та має в арсеналі чимало пісень, текст до яких писав Рибчинський. Павло Зібров приголомшив подробицями, чому не виступав на концерті.