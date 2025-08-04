Гайтана повідомила про серйозні проблеми в її батька: він перебуває в критичному стані

Гайтана / © instagram.com/gaitana_music

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Українська артистка Гайтана повідомила про серйозні проблеми зі здоров'ям в її батька.

Про це виконавиця розповіла у своєму Instagram. Артистка говорить, що її батько, який проживає в місті Браззавіль, Республіка Конго, нині перебуває в критичному стані. Більше подробиць співачка не стала розкривати. Артистка лиш зізналась, що намагалася до нього прилетіти зі Швейцарії, але не змогла.

"Мій батько у критичному стані в Браззавілі (Республіка Конго). Я намагалася полетіти до нього з Цюриха, але мені не дозволили сісти на літак, бо з українським паспортом мені тепер потрібна віза", - говорить виконавиця.

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Гайтана з батьком / © instagram.com/gaitanamusic

Гайтана не втрачає надії, що ще може прилетіти до батька. Тож, співачка навідається до консульства Республіки Конго. Також виконавиця звернулася до фанів з проханням допомогти, якщо в когось є така можливість, з терміновим отриманням візи.

"Я поїду до консульства Республіки Конго в Женеві. Я благаю про допомогу всіх, хто має контакти або може зв'язатися з консулом чи дипломатичним персоналом, щоб мені терміново видали візу", - звернулася до фанів артистка.

Зазначимо, батько Гайтани проживає в Республіці Конго, місто Браззавіль. Там чоловік займається транспортним бізнесом. Сама ж артистка з початком повномасштабної війни в Україні оселилася в Швейцарії.

Нагадаємо, раніше британська співачка Джессі Джей, в якої діагностувало рак грудей, пожалілася на погіршення стану. Артистка знову опинилася в лікарні.

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