Гайтана / © instagram.com/gaitana_music

Українська співачка Гайтана повідомила про смерть батька, який перебував у критичному стані в лікарні в Республіці Конго.

Сумною новиною артистка поділилася в Instagram-stories 21 вересня. Виконавиця опублікувала фото з батьком та оголосила, що його більше немає і він пішов з життя. Також Гайтана вшанувала пам'ять рідної людини. Артистка зазначила, що тато завжди житиме в її спогадах та серці. Виконавиця подякувала йому за життєві уроки та настанови і наголосила, що батько багато чого її навчив, що тепер вона ділитиметься цим зі своєю донько.

"Я любитиму тебе завжди і завжди носитиму твою дорогоцінну любов у собі. Твоя доброта, твоя усмішка, твої теплі обійми, твоя мудрість, твоя віра і твій люблячий погляд...Сльози радості кожного разу, коли ми зустрічалися, звук твого голосу — наповнені болем і турботою у найважчі часи мого життя. Я тримаю все це всередині себе, тату. Я ціную твої сильні молитви глибоко в моєму серці. Вони дають мені силу кожного дня. Ти навчив мене жити без страху, вірити, що небо відкрите. Тепер я вчу свою доньку тому ж", - поділилася артистка.

Батько Гайтани / © instagram.com/gaitanamusic

Гайтана не стала повідомляти, що саме стало причиною смерті її батька. Однак артистка нещодавно ділилася, що він перебував у критичному стані. Тоді виконавиця доволі проблематично дісталася до Республіки Конго, через необхідність отримання візи.

"Спочивай з миром, мій любий тату. Небо відкрите! Лети додому, дорога душа. Дякую за все", - підсумувала артистка.

