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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
2 хв

Гайтана розсекретила незвичне хобі та показала, що власноруч створює у вільний час

Співачка показала оригінальний аксесуар, який створила власноруч, і пояснила, як її захоплення переросло в благодійну традицію.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Гайтана

Гайтана / © instagram.com/gaitanamusic

Українська співачка Гайтана Ессамі захопилася незвичним заняттям, яке допомагає їй відволікатися від буденності, а її handmade-вироби вже мають особливу місію.

47-річна артистка в Instagram продемонструвала оригінальну сумочку, яку сплела гачком. Виявилося, що створення аксесуарів стало для неї справжнім захопленням. Гайтана зізналася, що давно любить маленькі сумочки, проте їй часто бракувало в них індивідуальності. Тож співачка вирішила створювати власні моделі — яскраві, незвичайні та з характером. Тепер рукоділля супроводжує її навіть у подорожах. А ще це заняття допомагає артистці заспокоїти думки.

«А ви як медитуєте? Я з гачком у руках. Я завжди обожнювала маленькі сумочки, але мені часто бракувало в них характеру. Тому я вирішила створювати свої — такі, що піднімають настрій. Тепер мій гачок подорожує разом зі мною у потягах, літаках, аеропортах і навіть іноді в укриттях. Для мене це своєрідна медитація, коли думки заспокоюються», — поділилася виконавиця.

Гайтана / © instagram.com/gaitanamusic

Гайтана / © instagram.com/gaitanamusic

Та хобі Гайтани має не лише естетичну, а й благодійну складову. Одну зі своїх робіт — зелену сумочку — співачка передала на благодійний аукціон після концерту в Києві. Виріб придбала чудова родина, а сама артистка вирішила зробити таку ініціативу традицією.

«Після мого концерту в Києві саме ця зелена сумочка потрапила на благодійний аукціон і тепер живе в чудовій родині. Так народилася нова традиція: після кожного концерту передавати на благодійний аукціон не лише платівку чи футболку з автографом, а й щось створене власноруч. Іноді це буде моя маленька сумочка. Трохи дивакувата, зі своїм характером, але неодмінно створена з любов’ю», — розповіла Гайтана.

Тож тепер авторські аксесуари співачки можуть не лише тішити своїх власників, а й допомагати збирати кошти на добрі справи.

Нагадаємо, нещодавно Гайтана вперше за тривалий час показала свою помітно підрослу 9-річну доньку-красуню.

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