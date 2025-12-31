Гайтана вперше за тривалий час показала свого чоловіка і звернулась до нього з важливою заявою

Гайтана / © instagram.com/gaitanamusic

Українська співачка Гайтана вперше за тривалий час показала свого чоловіка, музичного продюсерка Олександра, та доньку Сапфір-Ніколь.

Родинною світлиною артистка поділилась в Instagram не просто так, а з нагоди важливого свята. Річ у тім, що коханий виконавиці 31 грудня святкує день народження. Тож, Гайтана звернулась до нього із важливим повідомленням-привітанням.

Співачка подякувала чоловікові за відчуття безпеки та те тепло, яке він їй дарує. Виконавиця говорить, що її обранець завжди доводив своє кохання вчинками. Артистка подякувала коханому за турботу і ща те, що він є справжньою опорою в їхній сім'ї. Гайтана наголосила, що вона з донькою завжди буде поруч і підтримуватиме у всіх справах.

Чоловік і донька Гайтани / © instagram.com/gaitanamusic

"З днем народження, моя любов, мій справжній чоловік. З тобою почуваюся безпечно і тепло. Твоя любов, захист та почуття відповідальності, проявлені вчинками, надихають нас кожного дня. Дякуємо за турботу і за те, що ти - опора нашої сім'ї. Нехай збуваються всі твої мрії, і знай, що ми завжди будемо поруч - любити тебе, підтримувати та пишатися тобою", - адресувала чоловікові артистка.

Нагадаємо, 31 грудня день народження також святкує співак Віктор Павлік. Дружина виконавця – блогерка Катерина Реп'яхова – привітала його розкішним сюрпризом.