ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
949
Час на прочитання
1 хв

Гайтана вперше за тривалий час показала свою помітно підрослу 9-річну доньку-красуню

Артистка поділилась рідкісним сімейним фото.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Гайтана

Гайтана / © instagram.com/gaitanamusic

Українська співачка Гайтана вперше за тривалий час показала свою 9-річну доньку.

Артистка тримає подробиці особистого життя подалі від публіки. Проте час від часу знаменитість може потішити сімейними світлинами, як от цього разу. Зокрема, у своєму Instagram співачка опублікувала свіже фото з 9-річною донькою-красунею.

Кадр був зроблений на природі. Артистка разом із Сапфір-Ніколь подорожувала та спостерігала за тваринами. Вони обидві були одягнені у повсякденне вбрання. При цьому на свіжому фото знаменитості з донькою можна помітити, як дівчинка помітно підросла та подорослішала.

«Живемо, вчимося, любимо й бажаємо всім миру, щастя та натхнення», — мотиваційно підписала світлину виконавиця.

Гайтана з донькою / © instagram.com/gaitanamusic

Гайтана з донькою / © instagram.com/gaitanamusic

У коментарях Гайтану та її доньку просто засипали компліментами. Користувачі писали, що артистка та Сапфір-Ніколь мають гарний вигляд, а також залишали їм чимало смайликів із сердечками.

Зазначимо, від 2016 року Гайтана перебуває в шлюбі з саунд-продюсером Олександром Смартом. У червні 2017-го у пари народилась донька Сапфір-Ніколь. З початком повномасштабної війни сімейство оселилось в Швейцарії, де зараз й живе.

Нагадаємо, нещодавно акторка Олена Кравець не впізнала свою 23-річну доньку на нових фото. Пропонуємо подивитися, який зараз вигляд має Марія.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie