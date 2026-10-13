Гайтана вперше за тривалий час показала свою помітно підрослу 9-річну доньку-красуню

Гайтана / © instagram.com/gaitanamusic

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Українська співачка Гайтана вперше за тривалий час показала свою 9-річну доньку.

Артистка тримає подробиці особистого життя подалі від публіки. Проте час від часу знаменитість може потішити сімейними світлинами, як от цього разу. Зокрема, у своєму Instagram співачка опублікувала свіже фото з 9-річною донькою-красунею.

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Кадр був зроблений на природі. Артистка разом із Сапфір-Ніколь подорожувала та спостерігала за тваринами. Вони обидві були одягнені у повсякденне вбрання. При цьому на свіжому фото знаменитості з донькою можна помітити, як дівчинка помітно підросла та подорослішала.

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«Живемо, вчимося, любимо й бажаємо всім миру, щастя та натхнення», — мотиваційно підписала світлину виконавиця.

Гайтана з донькою / © instagram.com/gaitanamusic

У коментарях Гайтану та її доньку просто засипали компліментами. Користувачі писали, що артистка та Сапфір-Ніколь мають гарний вигляд, а також залишали їм чимало смайликів із сердечками.

Зазначимо, від 2016 року Гайтана перебуває в шлюбі з саунд-продюсером Олександром Смартом. У червні 2017-го у пари народилась донька Сапфір-Ніколь. З початком повномасштабної війни сімейство оселилось в Швейцарії, де зараз й живе.

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