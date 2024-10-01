"Хазяїн 2. На своїй землі" з Богданом Бенюком у головній ролі: коли прем'єра на "1+1 Україна"

13 жовтня о 23:00 на "1+1 Україна" відбудеться прем'єра телевізійного фільму "Хазяїн 2. На своїй землі". Глядачі знову побачать Богдана Бенюка в образі харизматичного і вольового Терентія Пузиря, який стикається з найважчим випробуванням у своєму житті.

Відмовившись виїжджати з рідного села на тлі загрози повномасштабного вторгнення російських військ до України, бізнесмен Терентій Пузир опиняється під окупацією. Коли росіяни перетворюють його агрофірму на військову базу, а терор щодо його односельців набирає шалених обертів, він постає перед складним вибором – пристосовуватися в надії на власне виживання чи діяти заради порятунку всієї громади.

На одному знімальному майданчику знову зустрілись Богдан Бенюк, Віктор Жданов, Ольга Сумська. Також в продовження історії про Терентія Пузиря глядачі побачать молодих українських акторів - Валентину Сергеєву, Катерину Алексєєву, Іллю Пономаренка.

Віктор Жданов / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Хазяїн 2. На своїй землі" – це історія про мужність, силу духу та незламність українців, про боротьбу за свободу і право жити на своїй землі.

"24 лютого 2022 року абсолютно кардинально змінило всіх нас. На захист нашої Батьківщини стали не тільки Збройні сили України, а і ті, хто працює на нашій українській землі. І не має значення, це тракторист чи власник агрофірми. Наш Хазяїн постає перед вибором, коли весь його світ окуповують окупанти. Я думаю, Карпенко-Карий точно хотів би побачити свого персонажа в умовах боротьби за свободу і незалежність нашої рідної землі", - ділиться Богдан Бенюк.

Нагадаємо, 2021 року з'явилася перша частина "Хазяїна" - сучасна українська класика на новий лад. Стрічка створювалась за мотивами однойменної соціальної комедії класика української літератури Івана Карпенка-Карого та демонструвала особливий погляд на вічний конфлікт – взаємостосунки батьків і дітей. У другій частині доля персонажа Терентія Пузиря матиме розвиток та покаже нові карколомні перевтілення.

Ольга Сумська та Віктор Жданов / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Над виробництвом телевізійного фільму працювала "Основа Фільм Продакшн". Проєкт реалізуовано за підтримки USAID.

Автори сценарію - Тарас Антипович, Валентина Руденко, Тарас Ткаченко. Режисери - Тарас Ткаченко та Заза Буадзе. Продюсери - Вікторія Горенштейн та Тетяна Куц.

Прем'єру "Хазяїна 2. На своїй землі" глядачі побачать 13 жовтня о 23:00 на телеканалі "1+1 Україна" та на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ.

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