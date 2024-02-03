HBO розірвала контракт з російським актором через підтримку окупантів

Сербського актора, який має російське громадянство, Мілоша Биковича прибрали з третього сезону популярного серіалу "Білий лотос" від HBO.

Таке рішення було прийняте компанією більше ніж за тиждень після того, як Міністерство закордонних справ України у X розкритикувало HBO через участь проросійського Биковича у їхньому серіалі:

"Мілош Бикович, сербський актор, який підтримує Росію від початку повномасштабного вторгнення, тепер збирається зіграти головну роль у третьому сезоні HBO "Білий лотос". HBO, чи нормально для вас працювати з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право?" – йшлося у повідомленні.

2019-го Путін вручив Биковичу медаль / Фото: Twitter.com/mfa_ukraine

Так само тисячі гнівних коментарів у бік компанії полетіло від українців. Врешті Биковича, який підтримує анексію Криму і є затятим путіністом, прибрали з "Білого лотоса", де він мав зіграти одну з головних ролей. Наразі сценарій переписується, а компанія шукає заміну прихильнику Путіна.

Про те, що HBO розірвало з ним контракт, Мілош Бикович розповів у Instagram особисто:

"Для мене було честю стати частиною команди "Білого лотоса", телесеріалу, який я дуже поважаю. Однак моя участь неможлива через причини, що виходять за рамки мистецтва, і я не піддамся жодним наративам, які мають на меті скомпрометувати мою чесність. Події останнього тижня були цілеспрямованою кампанією, яку розгорнули проти мене, щоб вплинути на рішення, які можуть створити тривожний прецедент, який затьмарює суть мистецької свободи. Результатом такого наративу є тріумф абсурду і поразка мистецтва", - заявив Бикович.

Мілош Бикович про рішення HBO / Фото: instagram.com/bikovic

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ до України Мілош Бикович став на бік Росії, також він публічно підтримав анексію Криму РФ. Він перебуває у базі сайту "Миротворець", також йому заборонений в'їзд до України.

З 2014 року Бикович активно знімався в російських фільмах та серіалах, а 2019-го Путін нагородив його медаллю за внесок у російське мистецтво та культуру. 2021-го Бикович отримав російське громадянство.

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