HBO знімає серіал про "Гаррі Поттера": стало відоме ім'я актора, який втілить роль Дамблдора

Нового директора Гоґвортсу втілить на екранах 79-річний артист.
Телеканал HBO знімає новий серіал про "хлопчика, який вижив" Гаррі Поттера на основі однойменних книг британської письменниці Джоан Роулінг.
Так, про захопливий світ чарівників вже зняли вісім фільмів. HBO ж спробує повторити успіх картин, тож готує серіал, яким обіцяє більше розкрити історію про Гаррі Поттера. Наразі телеканал підбирає нових акторів, які втілять головні ролі. Поки в Мережі пліткують, хто ж стане новими Гаррі, Герміоною, Роном та іншими, перший артист офіційно підтвердив свою участь у серіалі. Зокрема, роль директора Гоґвортсу - Альбуса Дамблдора - втілить на екранах 79-річний американський актор Джон Літгоу. Артист офіційно підтвердив це виданню ScreenRant.
"Це стало для мене цілковитою несподіванкою. Це було нелегке рішення, тому що, боюся, воно визначить останню главу мого життя. Але я дуже схвильований. Деякі чудові люди знову звертають увагу на Гаррі Поттера. Ось чому це було таке складне рішення. Мені буде близько 87 років на вечірці з нагоди завершення знімань, але я сказав так", - поділився актор.
Зазначимо, серіал про Гаррі Поттера знімає телеканал HBO. Знімання розпочнуться влітку цього року. Тим часом прем'єра серіалу запланована на кінець 2026 року початок 2027-го. Він складатиметься з семи сезонів, в основі кожного з яких лежатиме книга про чарівника Гаррі Поттера.
Нагадаємо, незабаром в Україні відбудеться прем'єра комедійного фільму "Песики", де головну роль зіграла ведуча Леся Нікітюк. Нещодавно Надя Дорофєєва представила нову пісню, яка стала саундтреком до стрічки.
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