Радміла Щоголева та Андрій Данилко / © instagram.com/v_serduchka

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Українська акторка Радміла Щоголева, якій найбільшу популярність принесла роль мовчазної помічниці Вєрки Сердючки Гелі у «СВ Шоу», пояснила, чому насправді пішла від шоумена Андрія Данилка.

Знаменитості разом працювали протягом восьми років. Радміла Щоголева в інтерв’ю Аліні Доротюк говорить, що це насправді було складно, оскільки було чимало гастролей та концертів. Врешті, акторка зрозуміла, що повністю виснажена. Вона відверто поговорила з Андрієм Данилком і озвучила своє бажання.

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«Була історія мого виснаження. Я просто для себе відчула, що я маю піти. Я до цього попередила Андрія, ми з ним розмовляли. Я сказала, що не хочу старіти в цьому проєкті, відчуваю, що зараз вже мій фінал тут. Насправді, я скучила за кіно», — говорить акторка.

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Радміла Щоголева / © скриншот з відео

До речі, не лише виснаження відіграло важливу роль. Радміла Щоголева говорить, що хотіла більше зануритися в знімання кіно. Окрім того, вони планували робити мюзикли, з якими б теж їздили на гастролі, однак до цього так і не дійшло. Радміла Щоголева розуміла, що їй все ж таки хочеться змін та якогось професійного розвитку.

«Була така ситуація, я погодилась і хотіла їздити, бо ми планували робити мюзикл. Для мене це було дуже цікаво. Я хотіла саме отаку історію. У нього народжувались якусь ідеї, щось вигадували разом. У нас навіть були рольові шматочки. Я чекала на театральну історію якусь, що це буде. А Андрія дуже цікавила музика, а я все ж таки хотіла театрального розвитку», — говорить знаменитість.

Радміла Щоголева / © скриншот з відео

Врешті, вони почали планувати відхід Радміли Щоголевої. Акторка мала б бути задіяна лише у тих проєктах, де її присутність важлива. Однак якщо артистка знайде власну справу, то може піти. Врешті, Радміла Щоголева остаточно покинула проєкт, але сталося через проблеми зі здоров’ям.

«Я відчула, що для мене це вже все. Я себе вже використала, наскільки могла. Я не бачила розвитку для себе. Ми з Андрієм поговорили, погодились, я буду їздити там, де стратегічно важливо, а потім побачимо: чи я собі піду, буду займатися своїм чимось або буду їздити на якісь важливі проєкти. Але я маю бути до кінця з собою відвертою», — пояснила акторка.

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Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, який зараз вигляд має Геля з «СВ Шоу». Також пропонуємо дізнатися, чим займається акторка.

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