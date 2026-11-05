Геннадій Вітер пояснив, чому не відмовляється від куми Каменських з "кістою" і за що критикує Потапа

Геннадій Вітер, Потап та Настя Каменських

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Український співак і продюсер Геннадій Вітер розповів про непрості стосунки з Потапом та пояснив, чому попри неоднозначні заяви Насті Каменських продовжує підтримувати з нею близький зв’язок.

На проєкті «По хатах» артист зізнався, що конфлікти з Потапом виникали між ними давно, роками раніше. За словами Вітера, їхні погляди на життя та людські цінності суттєво відрізняються.

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«У мене з Льошою завжди були конфлікти, і нічого не змінилося. Усі в шоубізнесі це знають, бачили. Льоша епатажний, дуже професійний, але є людяність і щось більше — позиція. Для мене це дуже важливо. У нього вона завжди була відсутня. Гроші, гроші, гроші», — поділився Вітер.

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Потап / © instagram.com/realpotap

Зовсім інше ставлення продюсер має до хрещеної матері своєї дитини. Каменських він називає рідною людиною і наголошує, що не збирається розривати з нею стосунки через її публічні заяви про «кісту» від української мови. Водночас Геннадій не приховує, що не розділяє деяких її думок.

«Настя для мене родичка, близька людина, я ніколи від неї не відмовлюсь. Подобається, що вона зробила? Звісно, ні», — відверто сказав артист.

Окремо Вітер згадав про власні зміни після початку повномасштабного вторгнення. Він визнав, що раніше, зокрема через те, що виріс у Миколаєві, здебільшого теж розмовляв російською. Однак згодом переосмислив ставлення до української мови та відповідальності публічних людей за власну позицію.

Геннадій Вітер, Потап та Настя Каменських

Водночас продюсер не хоче зводити всю історію Каменських лише до її нинішніх скандальних висловлювань. Він пригадав і моменти, коли пишався діяльністю куми. Зокрема, згадав її концерт «Я – Україна», який відбувся 2023 року, та позитивні емоції, які тоді пережив.

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«Настя дуже розумна й порядна людина. Вона знає п’ять мов. Для мене Настя завжди яскрава. І ще згадаємо 2023 рік, коли Настя зробила дуже крутий концерт „Я — Україна“. У мене мурахи були по тілу, я пишався», — розповів Геннадій.

Однак продюсер не заперечує, що нинішня реакція на Каменських має місце бути. Він звернув увагу на різницю між тим, як артистка говорила про Україну раніше, і тим, які меседжі звучать від неї тепер. Саме цей контраст, за словами Вітра, і став причиною розчарування частини її слухачів.

Нагадаємо, нещодавно колишня дружина Потапа вперше прокоментувала його зради з Каменських і як про це дізналась.

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