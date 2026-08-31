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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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59
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Геннадій Вітер вперше розповів про своїх дітей: де вони і чим займаються і хто їхня мама

Геннадій Вітер ретельно приховує особисте життя. Однак деякими подробицями він все ж таки поділився.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Геннадій Вітер

Геннадій Вітер / © скриншот з відео

Український співак і продюсер Геннадій Вітер вперше розповів про своїх дітей.

Знаменитість ретельно приховує подробиці особистого життя. Однак в інтерв’ю Славі Дьоміну він все ж таки привідкрив завісу. Зокрема, Геннадій Вітер виховує 25-річного сина та 23-річну доньку. Первісток знаменитості проживає за кордоном та працює в сфері IT. Тим часом донька продюсера перебуває в Україні та навчається в одному з вишів Харкова.

«У мене син і донька, за віком 25 і 23 роки. Син за кордоном, він займається IT. Донька — в Україні, вчиться в дуже прикольному виші, але місце розташування цього вишу мене трішки бентежить, бо це Харків», — поділився продюсер.

Діти в Геннадія Вітера від однієї мами. З жінкою продюсер в шлюбі не був. Окрім того, пара розійшлась, коли син та донька були маленькими. Тим не менш, вони перебувають в чудових дружніх стосунках.

Геннадій Вітер / © скриншот з відео

Геннадій Вітер / © скриншот з відео

«Перші два роки ми жили разом. Потім не те, щоб щось зламалось, але ми вирішили, що бути окремо і бути близькими людьми для нас більш правильно. Це діти від однієї мами. Діти були в Києві. Офіційно одружений не був», — говорить знаменитість.

Імені цієї жінки Геннадій Вітер не розкрив. Однак продюсер в цьому ж інтерв’ю розповів про свої перші серйозні стосунки, які почалися, коли йому було 25 років і тривали сім років. Якщо підрахувати вік дітей, то цілком ймовірно, що це саме вона мама сина та доньки продюсера. Геннадій Вітер натякнув, що ця жінка займається творчістю.

«Десь в 25 років закохався. Я не буду називати ім’я цієї людини, але скажу, що двом творчим людям в одному ліжку немає чого робити. Стосунки тривали сім років. У нас дуже гарні стосунки, ми найкращі друзі», — поділився артист.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка Ірина Горова вперше за тривалий час показала одразу двох помітно підрослих дітей. Знаменитість також не стримала емоцій через їхнє дорослішання.

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