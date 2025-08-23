ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Геннадій Вітер здивував, як Потап вплинув на його дружбу з кумою Каменських: "Спілкування обмежене"

Співак висловився про куму Настю Каменських і різко розкритикував її чоловіка Потапа.

Автор публікації
Фото автора: Анна Севастьянова Анна Севастьянова
Геннадій Вітер, Потап і Настя Каменських

Український співак і продюсер Геннадій Вітер розповів, коли останній раз бачився з Настею Каменських, хто їх похресник, та про своє ставлення до скандального репера та продюсера Потапа.

Свого часу в Мережі ширилися чутки, що Геннадій мав колись роман з юною Настею Каменських. Насправді, ці плітки з’явилися після того, як Геннадій разом з Настею стали хрещеними батьками одного хлопчика. Наразі ж, за словами продюсера, він достатньо рідко спілкується зі своєю кумою. 

"Нашому похреснику Артему вже дев'ятнадцять років. Це син викладачки музики і вокалу Альони Савінової. Насправді, я знаю Настю дуже давно. А романи, які нам колись приписували, можу прокоментувати так: "Покажіть мені чоловіка, який не хотів колись замутити з Настею Каменських". Чесно кажучи, я був здивований, коли дуже багато ЗМІ понесло цю історію і виставляли наші спільні фото. Але ж ми - куми, звісно, у нас є багато спільних кадрів. Раніше ми могли нерідко приїздити один до одного в гості. Та останній раз ми бачилися десь рік тому", - розповів Вітер в коментарі ТСН.ua за лаштунками "Музичної платформи України"

Також артист висловився і про чоловіка Каменських, Олексія Потапенка. Зокрема, він зізнався, що саме через нього він майже не спілкується з Настею.

Настя Каменських і Потап / © instagram.com/kamenskux

"Настя - частина моєї родини, і я завжди буду відстоювати її інтереси. Але все, що пов'язане з Потапом, я сприймаю дуже агресивно. Тому насправді наше спілкування з Настею зараз достатньо обмежене, і саме по цій причині. Між нами з Потапом ніколи не було любові особливо, а після того, що сталося за останні три роки, тим паче. Його позиція і те, що він продовжує працювати з російськими артистами і співати російською мовою, для мене показник, що людина не розуміє, що відбувається в його рідній країні", - відверто поділився Геннадій Вітер. 

Нагадаємо, нещодавно Потап поставив крапку в чутках про їхнього з Каменських спільного таємного сина.

