Гіларі Свонк / © Associated Press

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Зірка стрічки «Крихітка на мільйон», голлівудська акторка Гіларі Свонк поставила на місце критиків її вагітності в 52 роки.

Так, знаменитість чекає на народження третьої дитини. Та, виявляється, зірці дорікають, мовляв, 52 роки — це вже запізно. Сама ж Гіларі Свонк дотримується іншої думки, про що пише Daily Mail. Акторка переконана, що сучасні реалії неабияк змінились. Зараз багато жінок віддають перевагу народжувати у більш зрілому віці. Зірка вважає це нормою.

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«Час прийняти сучасні реалії. Наш світ настільки розвинувся, люди живуть набагато довше, і так багато жінок хочуть відкласти материнство на пізніше — народжувати дітей у зрілішому віці стає цілком звичною справою», — пояснила знаменитість.

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Гіларі Свонк / © Associated Press

Також Гіларі Свонк висловилась про й про свій стан. Три роки тому знаменитість народила двійню. Акторка говорить, що вагітністю з однією дитиною куди легша, аніж двома. Щоправда, навіть коли артистка була вперше при надії, то активно працювала. Зірка Голлівуду зізнається, що навантаження було шаленим, але вона зі всім впоралась.

«Скажу, що виношувати одну дитину набагато легше, ніж двійню. Із двійнею я працювала аж до третього тижня третього триместру, тож навантаження було шаленим! Я працювала по 18 годин на день і мала двох дублерок, бо їм не можна було працювати понаднормово! А от вагітній „старородящій“ жінці — можна!» — говорить знаменитість.

Раніше Гіларі Свонк була зосереджена на кар’єрі. Зараз знаменитість неабияк тішиться, що має чудового чоловіка та дітей, а їхня сім’я незабаром стане ще більшою. До речі, 3-річні двійнята вже чекають на народження сестрички чи братися та запитують у мами, коли ж це станеться. На що Гіларі Свонк відповідає, що Різдво вони вже зустрічатимуть у новому складі.

Діти Гіларі Свонк / © instagram.com/hilaryswank

«Вони так радіють появі цього малюка! Постійно запитують: „Коли народиться дитинка? Коли народиться дитинка?“. А я відповідаю: „На Різдво“, і тепер вони щоранку прокидаються зі словами: „Вже Різдво?“. Вони в такому захваті», — зізнається знаменитість.

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