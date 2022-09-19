Хіменес-Браво зізнався, чи вважає себе патріотом України: "Все, що роблю - це велика вдячність"

З початком повномасштабної війни Ектор Хіменес-Браво вирішив не залишати Україну, яка за довгі роки стала йому майже рідною країною. Зараз кухар активно волонтерить та навіть відвідує "гарячі точки", аби підтримати наших військових.

У своєму Instagram Хіменес-Браво зізнався, що насправді для нього неважливо мати громадянство, аби відчувати себе патріотом України.

"Патріотами прокидаємося щодня, а не народжуємося. Недостатньо мати в паспорті громадянство "українець", бо в мене його нема. Але я пишаюся бути патріотом України", - написав Ектор.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

На думку шефкухара, патріотизм полягає в тому, аби підтримувати свою країну, а не лише вимагати чогось від держави. Хіменес-Браво закликав українців працювати задля батьківщини та пожартував, що багато людей вважають його божевільним через його позицію.

"Не потрібно віддавати все, але є те, що зобовʼязані робити — сплачувати податки, не лише країна має йти на ваш заклик і бути щось постійно винна, давайте вже позбудемося цих "совкових" поглядів. Все, що роблю — це велика вдячність моїй Україні за 13 років любові та гостинності. Це божевілля — бути колумбійцем і бути закоханим у країну, де йде найжорстокіша, найбільша, найпідліша війна з часів Другої Світової? Тоді мені подобається бути божевільним", - додав кухар.

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