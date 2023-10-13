Хіт гурту The Kolors завірусився у Мережі: що відомо про колектив та нашумілий трек ITALODISCO

Композиція ITALODISCO стала набирати величезну кількість переглядів у соцмережах.
Італійський гурт The Kolors наробив галасу у Мережі своїм останнім треком під назвою ITALODISCO.
Колектив ще п'ять місяців тому представив композицію та атмосферний кліп до неї в стилі ретро-дискотеки. Трек одразу набрав багато переглядів та лайків від шанувальників, однак аби "залетитіти" у Мережі йому знадобився час.
Спершу знімати кумедні ролики у соцмережах під пісню почали італійці. На просторах TikTok та YouTube почали з'являтися короткі відео, в яких люди танцювали під ITALODISCO. Однак з часом трек почав швидко набирати популярність не лише в рідній країни музикантів, а й за кордоном.
З шаленою швидкістю у Мережі почав поширюватися тренд танцювати під пісню гурту The Kolors, а ролики під звук почали набирати мільйони переглядів. А на батьківщині колективу вони почали отримувати нагороди за свій хіт, що доречі, стало для них несподіванкою.
"Мені знадобилося кілька днів, щоб переварити все це..... Ті, хто мене знає, знають, що я ніколи не почувався комфортно, коли йдеться про трофеї... але цього разу все було інакше! Цього разу, як ніколи, за цими нагородами я відчуваю присутність мільйонів людей, які хотіли, щоб саме ці руки взяли їх. Найщирішим чином... І мені хочеться думати, що саме ці люди - ті, хто буквально прийняв ITALODISCO та впустив її у своє життя, у свої безтурботні моменти, у свої історії - відчули щирість, з якою ми писали й створювали цю пісню від найпершого моменту роботи в студії. Кажуть, що хороше приходить тоді, коли цього найменше чекаєш... Italodisco - ще одне підтвердження того, що це правда", - сказав лідер гурту Стеш Фіордіспіно.
Гурт не став зволікати та вирішив зібрати ще більше лайків від фанів та залишатися "на хвилі". Нещодавно колектив випустив ще одну версію пісні - англійською, що допомогло розширити аудиторію. За декілька тижнів на новому відео гурту зібралося більше 18 мільйонів переглядів, а на трек почали записувати кавери.
The Kolors - що відомо про гурт
Італійський гурт утворився 2009 року у Мілані. До складу гурту увійшов соліст Стеш Фіордіспіно, барабанщик Алекс Фіордіспіно та клавішник Даніеле Мона.
Популярність в рідній Італії прийшла до колективу за рік, коли вони стали резидентами відомого міланського клубу Le Scimmie та почали грати на "розігріві" у таких відомих зірок, як Gossip , Hurts та Paolo Nutini. За деякий час талановитих хлопців помітили продюсери та запропонували їм записати перший альбом.
Протягом 14 років The Kolors активно працювали над створенням нових хітів та брали участь у фестивалях і різних ТВ-шоу. 2023 року гурт почав свою співпрацю з світовим лейблом Warner Music Italy. Пісня ITALODISCO стала першим спільним треком у цій співпраці та стала однією з кращих у чартах Італії, Швейцарії та Польщі.
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