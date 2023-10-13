Хіт гурту The Kolors завірусився у Мережі: що відомо про колектив та нашумілий трек ITALODISCO

Італійський гурт The Kolors наробив галасу у Мережі своїм останнім треком під назвою ITALODISCO.

Колектив ще п'ять місяців тому представив композицію та атмосферний кліп до неї в стилі ретро-дискотеки. Трек одразу набрав багато переглядів та лайків від шанувальників, однак аби "залетитіти" у Мережі йому знадобився час.

Спершу знімати кумедні ролики у соцмережах під пісню почали італійці. На просторах TikTok та YouTube почали з'являтися короткі відео, в яких люди танцювали під ITALODISCO. Однак з часом трек почав швидко набирати популярність не лише в рідній країни музикантів, а й за кордоном.

З шаленою швидкістю у Мережі почав поширюватися тренд танцювати під пісню гурту The Kolors, а ролики під звук почали набирати мільйони переглядів. А на батьківщині колективу вони почали отримувати нагороди за свій хіт, що доречі, стало для них несподіванкою.

"Мені знадобилося кілька днів, щоб переварити все це..... Ті, хто мене знає, знають, що я ніколи не почувався комфортно, коли йдеться про трофеї... але цього разу все було інакше! Цього разу, як ніколи, за цими нагородами я відчуваю присутність мільйонів людей, які хотіли, щоб саме ці руки взяли їх. Найщирішим чином... І мені хочеться думати, що саме ці люди - ті, хто буквально прийняв ITALODISCO та впустив її у своє життя, у свої безтурботні моменти, у свої історії - відчули щирість, з якою ми писали й створювали цю пісню від найпершого моменту роботи в студії. Кажуть, що хороше приходить тоді, коли цього найменше чекаєш... Italodisco - ще одне підтвердження того, що це правда", - сказав лідер гурту Стеш Фіордіспіно.

The Kolors / Фото: instagram.com/thekolors_stash

Гурт не став зволікати та вирішив зібрати ще більше лайків від фанів та залишатися "на хвилі". Нещодавно колектив випустив ще одну версію пісні - англійською, що допомогло розширити аудиторію. За декілька тижнів на новому відео гурту зібралося більше 18 мільйонів переглядів, а на трек почали записувати кавери.

The Kolors - що відомо про гурт

Італійський гурт утворився 2009 року у Мілані. До складу гурту увійшов соліст Стеш Фіордіспіно, барабанщик Алекс Фіордіспіно та клавішник Даніеле Мона.

Популярність в рідній Італії прийшла до колективу за рік, коли вони стали резидентами відомого міланського клубу Le Scimmie та почали грати на "розігріві" у таких відомих зірок, як Gossip , Hurts та Paolo Nutini. За деякий час талановитих хлопців помітили продюсери та запропонували їм записати перший альбом.

The Kolors / Фото: instagram.com/thekolors_stash

Протягом 14 років The Kolors активно працювали над створенням нових хітів та брали участь у фестивалях і різних ТВ-шоу. 2023 року гурт почав свою співпрацю з світовим лейблом Warner Music Italy. Пісня ITALODISCO стала першим спільним треком у цій співпраці та стала однією з кращих у чартах Італії, Швейцарії та Польщі.

The Kolors / Фото: instagram.com/thekolors_stash

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