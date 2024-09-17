Хіт MONATIK неочікувано заграв на залізничних вокзалах Києва та Одеси – подробиці

Композиція виконавця лунатиме під час відправлення та прибуття одного з потягів.

"Укрзалізниця" та популярний співак MONATIK домовилися про неочікувану співпрацю.

Так, відтепер на залізничних вокзал Києва та Одеси лунатиме один із хітів виконавця "А що?". Пасажири зможуть почути трек щодня під час відправлення та прибуття фірмового поїзда №105/106 Київ – Одеса – Київ.

Вибір на композицію "А що?" впав не просто так. Річ у тім, що в пісні MONATIK згадує портове місто Одесу та співає такі рядки: "Я твоє Чорне море, ти є моя Одеса".

Загалом, нині ж композиція виконавця даруватиме пасажирам "Укрзалізниці" позитивні емоції та заряджатиме енергією. Зокрема, ініціатива відтворення треків на залізничному вокзалі спрямована також на те, аби популяризувати пісні української сучасної музики.

Нагадаємо, нещодавно MONATIK показував, який вигляд мав до популярності. Артиста, в якого тоді була зачіска з афрокосичками, просто не впізнати.

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