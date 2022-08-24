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Хіт "Океану Ельзи" зазвучав по-новому: нідерландський гурт зробив кавер до Дня Незалежності

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Хіт "Океану Ельзи" зазвучав по-новому: нідерландський гурт зробив кавер до Дня Незалежності

Waxing Crescent / Фото: instagram.com/waxingcrescentmetal

Рокгурт Waxing Crescent з Нідерландів зробив "важкий" кавер на хіт Святослава Вакарчука "Стріляй".

Нідерландський колектив Waxing Crescent створив власну версію популярної пісні "Океану Ельзи" у якості подарунка українцям до Дня Незалежності. За словами авторів, вони намагалися передати через важку музику непрості події в Україні. 

Як виявилося, фронтмен гурту Waxing Crescent Олексій Спіцин - українець і теж важко переживає повномасштабну війну в рідній країні, саме тому композиція вийшла такою пронизливою.

У своєму відеокліпі колектив показав архівні кадри бойових дій в Україні та жахіття, крізь які довелося пройти нашому народу. Своєю роботою нідерландський рокгурт хотів привернути увагу західної аудиторії, аби люди в усьому світі не забували, що зараз в Україні йде війна. 

"Підтримуйте Україну, жертвуйте українським благодійним організаціям, військовим та нужденним, виступайте проти російської агресії та продовжуйте говорити про військові злочини, скоєні в Україні, та наших військовополонених", - закликали у Waxing Crescent. 

Під відеокліпом гурт розмістив корисні посилання, за якими можна більше дізнатися про війну в Україні, а також зробити благодійні внески на допомогу українцям. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2675
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