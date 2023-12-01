Хіти Кароль "Полюс притяжения" и "Жизнь продолжается" зазвучали українською: хто став їх виконавцями

Хіти співачки Тіни Кароль "Полюс Притяжения" и "Жизнь Продолжается" набули нового звучання українською мовою.

Так, перекладені композиції виконують різні молоді артисти. Тепер "Полюс Притяжения" співає Нікіта Кісельов, а хіт "Жизнь Продолжается" – гурт "SESTRA". Саме їм Тіна дала дозвіл на переклад і виконання хітів українською.

До слова, українська версія хіта "Полюс Притяжения" у виконанні Нікіти шириться Мережею вже давно. Співак регулярно викладав фрагменти пісні Кароль і збирав понад мільйон переглядів на відео. Саме його переклад і голос зачарували фанів найбільше. Тому вони неодноразово просили випустити повну версію україномовного треку.

Інесса та Аліна з гурту "SESTRA" також знайшли чимало прихильників свого переспіву хіта "Жизнь Продолжается" у соцмережах. До того ж у їхній версії треку можна почути нове аранжування й мелодію саксофона.

Своєю чергою, молодий співак і співачки вже встигли представити кліпи до оновлених пісень Тіни.

Зазначимо, що співачка Тіна Кароль спочатку не хотіла перекладати українською її російськомовні хіти. Зрештою, через деякий час вона дала згоду деяким молодим артистам проявитися і переспівати її хіти.

Нагадаємо, раніше нового звучання набув хіт Ірини Білик "Мы будем вместе". Україномовну версію пісні співачка представила під час свого благодійного концерту.

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