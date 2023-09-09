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Хіти Тіни Кароль "Выше облаков" і "Ноченька" перевели українською: як тепер звучать пісні

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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Час на прочитання
2 хв
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Хіти Тіни Кароль "Выше облаков" і "Ноченька" перевели українською: як тепер звучать пісні

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка довірила свої композиції молодим перспективним виконавцям.

Хіти співачки Тіни Кароль "Выше облаков" і "Ноченька" отримали друге життя.

Так, ці композиції переклали українською мовою. Тепер українською легендарний хіт Тіни Кароль "Выше облаков" співає виконавець SHUMEI, а артист OKS – "Ноченьку".

Як зізнався SHUMEI, перекласти "Выше облаков" він наважився після того, як почув, що Кароль захоплюється його творчістю:

"Я з командою вирішив зробити подарунок улюбленій співачці та переклав її культову композицію "Вище хмар". Вважаю, що такі пісні поза часом й вони мають звучати і сьогодні", - прокоментував SHUMEI.

SHUMEI приголомшив українським кавером на пісню Тіни Кароль "Выше облаков"

SHUMEI приголомшив українським кавером на пісню Тіни Кароль "Выше облаков"

Своєю чергою, OKS поділився, що дуже любить творчість Тіни Кароль і вирішив перекласти "Ноченьку", почувши, що артистка не проти, аби молоді артисти виконували її хіти українською:

"Ідея створення рімейку "Ніченька" прийшла, коли я почув в одному з інтерв'ю, що Тіна була б не проти, якщо молоді виконавці переспівають її пісні українською", - говорить OKS.

Свої російськомовні пісні співачка не перекладає, сказавши, що "напише ще багато нових хітів", у той же час давши можливість молоді обирати та перекладати свої знамениті композиції українською.

Нагадаємо, що вперше в українському перекладі хіт "Выше облаков" пролунав на київському концерті Тіни Кароль. Тоді своїм виконанням SHUMEI довів присутніх у залі до сліз.

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Дата публікації
Перегляди
601
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