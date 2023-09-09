Хіти Тіни Кароль "Выше облаков" і "Ноченька" перевели українською: як тепер звучать пісні

Хіти співачки Тіни Кароль "Выше облаков" і "Ноченька" отримали друге життя.

Так, ці композиції переклали українською мовою. Тепер українською легендарний хіт Тіни Кароль "Выше облаков" співає виконавець SHUMEI, а артист OKS – "Ноченьку".

Як зізнався SHUMEI, перекласти "Выше облаков" він наважився після того, як почув, що Кароль захоплюється його творчістю:

"Я з командою вирішив зробити подарунок улюбленій співачці та переклав її культову композицію "Вище хмар". Вважаю, що такі пісні поза часом й вони мають звучати і сьогодні", - прокоментував SHUMEI.

SHUMEI приголомшив українським кавером на пісню Тіни Кароль "Выше облаков"

Своєю чергою, OKS поділився, що дуже любить творчість Тіни Кароль і вирішив перекласти "Ноченьку", почувши, що артистка не проти, аби молоді артисти виконували її хіти українською:

"Ідея створення рімейку "Ніченька" прийшла, коли я почув в одному з інтерв'ю, що Тіна була б не проти, якщо молоді виконавці переспівають її пісні українською", - говорить OKS.

Свої російськомовні пісні співачка не перекладає, сказавши, що "напише ще багато нових хітів", у той же час давши можливість молоді обирати та перекладати свої знамениті композиції українською.

Нагадаємо, що вперше в українському перекладі хіт "Выше облаков" пролунав на київському концерті Тіни Кароль. Тоді своїм виконанням SHUMEI довів присутніх у залі до сліз.

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