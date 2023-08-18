Хітмейкер YAKTAK вперше зняв свою дівчину в новому романтичному кліпі

Молодий український співак YAKTAK потішив шанувальників випуском нової композиції "Уночі", яку присвятив особливій людині.

Разом з треком відбулася прем'єра романтичного кліпу до нього, в якому артист вперше зняв свою дівчину. У відео закохана пара танцює і насолоджується присутністю одне одного. Відеоробота вийшла дуже романтичною, щирою і проникливою.

"Ця пісня дуже особлива для мене і в кожну строку закладений особливий сенс. Я сподіваюсь, цей романтичний вайб надихне кожного хлопця, який вміє грати на гітарі хоча би два акорди, зіграти цей трек своїй другій половинці. Адже музика, це найкращий спосіб проявити свої почуття, коли слів стає недостатньо" – прокоментував прем'єру YAKTAK.

Нагадаємо, що сьогодні також відбулася емоційна прем'єра композиції "Кити" співака та шоумена Володимира Дантеса. Цю роботу він присвятив своєму померлому батьку.

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