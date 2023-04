Хіту Дженніфер Лопес I'm Glad - 20 років: до чого тут Аффлек і чому зірка заборонила фотошопити сідниці у кліпі

Минуло 20 років, як співачка Дженніфер Лопес випустила один своїх із легендарних треків - "I'm Glad". Композиція увійшла до альбому виконавиці "This Is Me... Then".

У композиції "I'm Glad" артистка співає про пошуки справжнього кохання. У пісні є такі рядки, як "I think I'm in love. Damn, finally", що в перекладі означає "мені здається, я знайшла справжнє кохання, нарешті". До речі, саме тоді Лопес перебувала у стосунках з актором Беном Аффлеком. Коханий був музою зірки та надихав її до написання пісень. Тож, скоріш за все, у композиції Дженніфер співає саме про їхні стосунки. До речі, саме під трек "I'm Glad" Аффлек вперше освідчився коханій.

Бен Аффлек, а поруч з ним Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Пісня стала неабияк популярною та очолила списки хіт-парадів. Однак наживо співачка не виконувала трек. Вперше Дженніфер заспівала композицію лише 2018 року, і то не повністю, а лише невеличку частину. Вже 2021 року Лопес повністю заспівала композицію наживо.

Уваги варта не лише сама пісня, а й кліп на неї, режисером якого став Девід Лашапель. У відеороботі артистка показала свої природні кучері та демонструвала неймовірні та спокусливі танці у трусах, майці та високих гетрах.

Дженніфер Лопес / Фото: скриншот з відео

До речі, Дженніфер старанно та ретельно готувалася. Співачка хотіла танцювати самостійно без сторонньої допомогти, тож чимало репетирувала. Також для знімань кліпу Лопес займалася спортом та сиділа на дієтах. Тож, коли дійшло діло до монтажу, виконавиця заборонила ретушувати своє тіло, а попросила його залишити на відео таким, як воно є. Навіть коли знаменитості надіслали першу версію кліпу, то вона помітила там ретуш. Артистка розізлилася і наполегливо попросила не чіпати її тіло, а залишити його.

"Я справді тренувалась і дотримувалася дієти... а потім під час монтажу... завжди знайдеться той, хто скаже: "Ми повинні це відретушувати". Я подумала: "Все залишиться таким, як воно є. І я помітила, що редактори надіслали мені кліп, де мої стегна не такі, як у реальному житті… Я сказала: "Це не я - це не мої стегна. Просто залиште їх такими, як є. Зробіть мені послугу - не торкайтеся моїх стегон. Не намагайтеся зробити мене худішою", - коментувала тоді артистка.

Не минулося і без скандалів. На Дженніфер Лопес та Sony Music через кліп двічі подавали до суду. Вперше це зробила компанія Paramount Pictures через порушення авторських прав. Так, у відео Джей Ло відтворила кадри з фільму Flashdance без відповідного дозволу. Однак, справу вдалося вирішити без суду.

Другою позивачкою була Морін Мардер. Саме її історія надихнула Paramount Pictures до створення фільму Flashdance. Позивачка звинувачувала Лопес у тому, що вона без дозволу втілила на екрані історію з її життя. Однак, позови Морін були відхилені.

Попри скандали, трек отримав схвальні відгуки. Чимало критиків вважають пісню "I'm Glad" успішною. Утім, ще більше позитивних відгуків отримав саме кліп на композицію, адже артистка чимало працювала над ним та постала на відео справжньою – без ефектів та фільтрів.

