Г'ю Джекман офіційно розлучився з дружиною, яка його кинула через зради

Г'ю Джекман та Деборра-Лі Фернесс / © Associated Press

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Австралійський актор Г'ю Джекман офіційно розлучився з дружиною, продюсеркою та акторкою Деборрою-Лі Фернесс.

Хоч пара й оголосила про припинення стосунків у вересні 2023 року, однак розривати шлюб вони не квапилися. Утім, у травні знаменитості все ж таки почали процес розлучення. І от виданню People стало відомо, що Джекман та Фернесс офіційно розірвали шлюб. Рішення про розлучення було подано Верховним судом ще 12 червня, а оприлюднено вже 23-го.

Відомо, що колишньому подружжю вдалося уникнути скандалів. Також вони вже поділили спільне майно, яким обзавелися за майже 30 років шлюбу.

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Г'ю Джекман та Деборра-Лі Фернесс / © Associated Press

Зазначимо, у вересні 2023 року Г'ю Джекман та Деборра-Лі Фернесс оголосили про розрив. Вони говорили, що після карантину, який був пов'язаний з коронавірусом, зрозуміли, що більше друзі, аніж подружжя. Однак згодом почали пліткувати, що шлюб розпався зовсім не через це. Подейкували, що Джекман закрутив роман із акторкою Саттон Фостер, а дружина про це дізналася та не пробачила зради. Лише у травні цього року Деборра-Лі Фернесс назвала справжню причину їхнього розлучення.

Нагадаємо, наразі у Мережі підозрюють, що канадійський співак Джастін Бібер та американська модель Гейлі розлучилися. Нещодавно обраниця виконавця красномовним жестом натякнула, що ці плітки правдиві.