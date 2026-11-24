Г’ю Джекман / © Associated Press

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Український актор Олег Загородній розповів, як привернув увагу голлівудської зірки Г'ю Джекмана до війни в Україні та чому знаменитість не захотів публічно коментувати російську агресію.

За його словами, він хотів залучити Джекмана до підтримки України. Допомогти з цим могла художниця Гейлі Мілен, яка співпрацює з голлівудською знаменитістю в екологічних проєктах. Однак з'ясувалося, що Джекман не готовий публічно висловлюватися про війну. Тож український актор вирішив змінити тактику. Він знайшов тему, яка могла б зацікавити зірку.

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Олег Загородній / © скриншот з відео

Загородній запропонував художниці зробити акцент не на людських жертвах, а на екологічних наслідках російської агресії. Зокрема, на загибелі тварин, лісових пожежах і знищенні природного середовища. Гейлі підтримала задум і створила картину, яка передавала масштаби руйнувань української природи.

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"Я кажу: а давай на картині зобразимо не війну. Хай він думає про те, що в цих посадках згорають ліси, хай він думає не про людей, не про українців – а що там їжачок згорів, лисичка... Про тварин. Згорів будиночок зайчика, цілий ліс", – пригадав актор в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Г'ю Джекман / © Associated Press

Робота зображувала понівечений український степ із сірими пейзажами та знищеними деревами. Її представили на заході, де був присутній Г'ю Джекман. І цей задум таки привернув увагу голлівудського актора: невдовзі Загородній отримав від нього особистого листа.

"Я отримав листа від Г'ю Джекмана. Він написав мені: "Я знаю, мені Хейлі розповідала про те, що ти робиш. Ми дуже захоплюємося вами", – поділився Олег.

Г'ю Джекман / © instagram.com/thehughjackman

Втім, попри приємну увагу з боку знаменитості, український актор зізнався, що ця історія залишила в нього неоднозначні відчуття. Адже за розмовами про згорілі ліси та постраждалих тварин стоїть справжня причина трагедії – російська війна проти України. На його думку, за кордоном нерідко уникають чіткої позиції щодо сторін конфлікту.

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"Їм, насправді, наша ситуація, дуже далека. Вони не хочуть казати, що ми, наприклад, за Україну, чи ми – за Росію. Вони просто кажуть, що там десь горять ліси. "Ми такі гуманні, ми проти того, щоб ліси горіли, бо ми ліси висаджуємо", – додав Загородній.

Олег Загородній / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно зірка "Трансформерів" Джош Дюамель звернувся до українців та зізнався, чим вони його здивували.

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