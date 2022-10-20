Хижняк приголомшила, що в Україні досі намагаються переозвучити серіали з російськими акторами

Акторка поділилася, що деякі продюсери також не проти повернути на знімальний майданчик росіян.

Українська акторка, зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк приголомшила новинами з кіноіндустрії.

За словами артистки, деякі продакшени досі намагаються переозвучити українською серіали з російськими акторами, які зняли ще до війни, йдеться в програмі "ЖВЛ".

"Я відмовилася! І вся спілка дикторів, професійні актори озвучки, дубляжу – всі проти цього. Як це може бути? Нащо ви далі толеруєте ці обличчя, які кажуть: "Я горжусь, шо я рускій»"? Нє-нє: "Мнє не стидно, что я рускій". Батирєв написав. Ви його переозвучите українською, серйозно і пускаєте далі?" – обурюється артистка.

"Хочу щоб у кожного українця вдома був прапор" - Антоніна Хижняк

Трапляються і продюсери, які не проти, щойно дозволять обставини, повернути росіян на знімальний майданчик.

"Вони ніяк цю пуповину з кацапньою, блін, жують, жують і ніяк не пережують і не відкусять. Досі вони чекають, досі! Що "якось щас всьо наладітся, якось когось ми привезем", - розповіла Хижняк.

Українська спільнота акторів ініціювала звернення до президента, аби після перемоги російські кіномитці більше ніколи не ступали на українську землю. Закликають владу заборонити це законом. Раніше ж з російськими заробітчанами мирилися, аби роботу не втратити.

"Відбоялася! От боялася всі ці вісім років. Всі вісім років всі боялися щось сказати, бо щось десь. Ірма Вітовська, дякую, не боялася, про це казала. І всі актори трошки, вибачте, вср*лися. У всіх рильце в пушку. Всі працювали", - поділилася Антоніна.

Нагадаємо, раніше Антоніна Хижняк пояснила, чому з початком повномасштабної війни РФ проти України була змушена віддати 5-річного сина його батьку.

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