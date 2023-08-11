Хливнюк емоційно звернувся до західних зірок: "Дайте нам зброю, або ваші сини стануть кулеметниками"

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який зараз боронить Україну на передовій, звернувся до своїх західних колег.

Днями артист побував у Лондоні, де виступив на благодійному матчі. Після заходу співак завітав до студії HARDtalk, аби розповісти про війну в Україні.

Під час розмови з ведучим про моральний стан українців та їхнє майбутнє, Хливнюк дуже емоційно звернувся до західної аудиторії та своїх британських колег.

"Мене хвилюють ваші співаки, яким доведеться навчитися того, чого навчився я. Тепер я ближче, ніж був за тисяч миль в Україні. Тепер я тут із вами, а ви, хлопці, дивитеся на мене по телевізору. Я дуже переймаюся, що ви не бачите у мені свого сусіда, близького сусіда... Якщо ви бачите мене так, тоді дайте нам усю зброю, яку ви б дали своїм хлопцям, щоб захистити вас від цього зла. Або, якщо ви не дасте, ваші сини, ваші брати і ваші співаки, письменники стануть кулеметниками та пілотами безпілотників, як от я. Поміркуйте про це. А моральний стан лише один. Єдине завдання оборони, як солдата, оборона жінок та дітей. Неважливо якої вони нації", - сказав у своєму зверненні лідер "Бумбоксу".

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Окрім того, на думку артиста, вже зараз світ може зупинити росію та їхнього диктатора путіна. Усе, що для цього потрібно, визнати на світовому рівні, що кремлівський лідер - злочинець.

"Якщо ми усі погодимося, що цей хлопець є військовим злочинцем, то ми маємо взяти його - мертвим або живим. І це буде кінець цієї війни. Це легко", - сказав Хливнюк

Зазначимо, що зараз Андрій Хливнюк служить на південному фронті неподалік від Херсона. Час від часу музикант виходить на зв'язок з фанами у Мережі та показує, як минає його служба.

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