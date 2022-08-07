Хливнюк показав фото з окопу та написав вірш-звернення до українців: "Справу ми маєм з гадами"

Український музикант, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк поділився світлиною зі служби.
Знаменитість, який боронить країну у підрозділі "Софія", запостив в Instagram фотографію, на якій зазнімкований в маленькому окопі зі зброєю в руках.
Зірка в амуніції напівлежить та показує жест "peace".
Також цієї ночі Хливнюк написав вірш-звернення до українців.
Тим, хто не спить під прильотами
Чорне носить не бажано,
Плакатись і вбиватися
Теж недоречно, але, ви
Всі, якщо не згуртуєтесь,
На своїх фронтах не натиснете,
Неню поглине пліснява,
Забракне навіть кисню вам,
Зґвалтовані і розчавлені,
Сусідами нещодавніми,
Вкотре десь переселені,
Довіку вже не веселими,
Прошу, прийміть реальність цю,
Справу ми маєм з гадами,
Не толеруйте зрадників,
Або готуйте задниці.
Нагадаємо, колега Хливнюка, екслідер гурту "Тартак" Сашко Положинський в обмундируванні показав рідкісне фото з фронту. Як зазначив Сашко, таких світлин у нього є небагато.
Читайте також: