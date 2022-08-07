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Хливнюк показав фото з окопу та написав вірш-звернення до українців: "Справу ми маєм з гадами"

Хливнюк показав фото з окопу та написав вірш-звернення до українців: "Справу ми маєм з гадами"

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Хливнюк показав фото з окопу та написав вірш-звернення до українців: "Справу ми маєм з гадами"

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Український музикант, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк поділився світлиною зі служби.

Знаменитість, який боронить країну у підрозділі "Софія", запостив в Instagram фотографію, на якій зазнімкований в маленькому окопі зі зброєю в руках.

Зірка в амуніції напівлежить та показує жест "peace".

Андрій Хливнюк / © instagram.com/andriihorolski
Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Також цієї ночі Хливнюк написав вірш-звернення до українців.

Тим, хто не спить під прильотами
Чорне носить не бажано,
Плакатись і вбиватися
Теж недоречно, але, ви

Всі, якщо не згуртуєтесь,
На своїх фронтах не натиснете,
Неню поглине пліснява,
Забракне навіть кисню вам,

Зґвалтовані і розчавлені,
Сусідами нещодавніми,
Вкотре десь переселені,
Довіку вже не веселими,

Прошу, прийміть реальність цю,
Справу ми маєм з гадами,
Не толеруйте зрадників,
Або готуйте задниці.

Андрій Хливнюк / © instagram.com/andriihorolski
Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Нагадаємо, колега Хливнюка, екслідер гурту "Тартак" Сашко Положинський в обмундируванні показав рідкісне фото з фронту. Як зазначив Сашко, таких світлин у нього є небагато.

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