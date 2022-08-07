Хливнюк показав фото з окопу та написав вірш-звернення до українців: "Справу ми маєм з гадами"

Знаменитість, який боронить країну у підрозділі "Софія", запостив в Instagram фотографію, на якій зазнімкований в маленькому окопі зі зброєю в руках.

Зірка в амуніції напівлежить та показує жест "peace".

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Також цієї ночі Хливнюк написав вірш-звернення до українців.

Тим, хто не спить під прильотами

Чорне носить не бажано,

Плакатись і вбиватися

Теж недоречно, але, ви

Всі, якщо не згуртуєтесь,

На своїх фронтах не натиснете,

Неню поглине пліснява,

Забракне навіть кисню вам,

Зґвалтовані і розчавлені,

Сусідами нещодавніми,

Вкотре десь переселені,

Довіку вже не веселими,

Прошу, прийміть реальність цю,

Справу ми маєм з гадами,

Не толеруйте зрадників,

Або готуйте задниці.

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Нагадаємо, колега Хливнюка, екслідер гурту "Тартак" Сашко Положинський в обмундируванні показав рідкісне фото з фронту. Як зазначив Сашко, таких світлин у нього є небагато.

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