Хливнюк показав себе до і після повномасштабної війни – фото

Український співак, фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк порівняв свої фото до та після повномасштабного вторгнення Росії до України.

Артист, який служить у патрульній поліції, поділився знімками, які зробив до 24 лютого та під час захисту країни. Світлини він розмістив у сторіз свого Instagram.

Так, на першому колажі зірка зухвало позує у джинсах, футболці з принтом та чорній шапці. Тепер же лук знаменитості – форма.

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

На другому колажі Хливнюк показав довоєнний відпочинок на природі. А на фото «після» він суворий позує у бронежилеті.

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Нагадаємо, Юрій Горбунов показав, як на похороні військового священник московського патріархату побив хрестом священника УПЦ. Інцидент трапився у селі Яланець Томашпільської громади у Вінницькій області.

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