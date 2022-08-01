Хливнюк показав відео, як повертався із побратимами з бойового завдання: "Їдемо з полунички"

Артист, який зараз служить у підрозділі "Софія", вийшов у прямий ефір разом з побратимами у бойовій машині.

Музикант пожартував, що захисники поверталися "з полунички" та додав геолокацію Мальдівських островів: "Їдемо вже з роботи, з полунички, їде наша бричка в ППД".

Днями Хливнюк та асоціація "IT Ukraine" запустили благодійний збір коштів на ударні дрони Punisher для ЗСУ. Знаменитість подякував усім, хто надсилає кошти.

"Дякую, що ви з нами, нам в ямах набагато тепліше, коли знаєш, що вам не байдуже", – поділився зірка.

Також він зазначив, що його команда вже здійснила другий бойовий виліт. Розповів Андрій і про небезпечну ситуацію, у якій опинився.

"Вчора, на жаль, ми зустріли на позиції нашу арту. Нікому не хочеться опинитися поряд із прильотами назад, коли тобі посеред поля треба зустрічати крило", — розповів він.

Нагадаємо, днями Андрій Хливнюк та Олег Сенцов захопили спільним фото з передової. Після низки трагічних новин захисники вирішили підняти бойових дух українців.

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