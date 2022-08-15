Хливнюк показав, як повертається із бойового завдання: "Подарунок прекрасний принесли ми непроханим гостям"

Виконавець Андрій Хливнюк показав, як минає його служба.

Артист опублікував новий ролик у своєму Instagram, де показав, як їде з бойового завдання. На відео Хливнюк разом із побратимами перебуває у хорошому настрої.

До слова, музикант та його товариші по службі, ризикуючи своїми життями, успішно виконали поставлену задачу. Що саме вони робили, Хливнюк не розповідав, адже це воєнна таємниця. Та виконавець зазначив, що українські захисники "принесли прекрасний подарунок непроханим гостям".

Повертаючись із бойового завдання, військові співали різні пісні, зокрема - хіт Son of a Preacher Man та композицію із мультфільму "Бременські музиканти", змінивши у ній слова.

"Завтра смажимо москаля", — співав Хливнюк.

Окрім того, музикант закликав українців допомагати військовим та донатити на ЗСУ.

"Не забувайте донатити на ЗСУ", — наголосив артист.

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