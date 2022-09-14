Хливнюк, Салем, Стороженко: зірки, які отримували поранення на передовій

Війна не жаліє нікого. Тож українські знаменитості, які захищають країну від російських окупантів, потрапляють під ворожі обстріли та отримують поранення.

Взимку, 24 лютого, російські військові розпочали повномасштабне вторгнення на територію України.

Багато українців були просто шоковані від того, що відбувається. Утім, вони розуміли, що мусять захищати країну від російських окупантів. Тож українці почали вступати до лав територіальної оборони, Збройних сил України.

Знаменитості теж не виключення. Багато зірок-чоловіків, замість сцени, мікрофонів та телекамер, взяли до рук зброю та відправилися на передову. Утім, війна не жаліє нікого.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про знаменитостей, які в бою з російськими окупантами отримували поранення.

Андрій Хливнюк

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк майже одразу записався до лав тероборони ЗСУ та пішов захищати Київську область від окупантів. Та наприкінці березня колона, у якій рухався музикант, потрапила під мінометний обстріл, у результаті чого артист отримав серйозне поранення обличчя.

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

Коли це сталося, Хливнюк рухався зі своїми побратимами до Ірпеня. Колона зупинилася, аби перейти на інший бік річки, та загарбники почали їх обстрілювати. Ворожий осколок потрапив артисту просто в обличчя.

Андрій Хливнюк / Фото: instagram.com/andriihorolski

За словами музиканта, він отримав легке поранення. Співак декілька днів перебував у лікарні, де йому наклали шви, та повернувся до служби.

Андрій Хливнюк / Фото: facebook.com/kutiepov

Нині ж музикант перебуває на сході України, де захищає країну від російських загарбників.

Даніель Салем

Ведучий Даніель Салем пішов до військкомату одразу після початку повномасштабної війни. Зірка потрапив до Нацгвардії, а не до тероборони. Загалом, ведучий їздить на передову з розвідкою. Під час виконання бойових завдань з Салемом декілька разів ставались ситуації, коли він з побратимами потрапляв під обстріли окупантів.

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Вперше це сталося навесні у березні. Тоді знаменитість прощався з життям, адже на них пристрілювався ворожий танк. Ведучому з побратимами пощастило вчасно вийти із засідки та виїхати на машині. Утім, ворожий осколок все ж зачепив авто.

Вдруге знаменитість потрапив під ворожий обстріл влітку у Миколаєві. Тоді ведучий отримав легку контузію та через це перестав чути лівим вухом. Слух до Даніеля досі не повернувся.

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Пізніше влітку Салем також отримав поранення на передовій: травмував спину, через що перебував на лікарняному. За словами ведучого, тоді він "отримав кулю в бронік".

Віктор Стороженко

Український актор Мартін Філдман, справжнє ім'я якого Віктор Стороженко, перебував на сході Україні, де захищав країну від російських окупантів. Хоч артист й мав "білий квиток", та все ж вирішив, що має йти на фронт.

На початку серпня у Донецькій області у знаменитості був пекельний бій із загарбниками. Окупанти накрили позиції українських захисників касетними мінами, в результаті чого Стороженко отримав серйозні поранення. Вже після медичної евакуації знаменитість дізнався, що ЗСУ зачистили від загарбників лінію фронту де служив актор.

Віктор Стороженко / Фото: instagram.com/martinfildman

Самого ж Стороженка відправили до фронтової лікарні, а згодом евакуювали до медзакладу Дніпра, а пізніше - Києва. Медики викачали актору рідину з ока та зробили операцію. На щастя, око Стороженка не постраждало.

Віктор Стороженко / Фото: instagram.com/martinfildman

Сергій Філімонов

Лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов, який зіграв головну роль у фільмі Олега Сенцова "Носоріг", теж був поранений на війні з окупантами. Про його бойову травму розповів сам режисер.

Фото: Serhii Filimonov/Facebook

Філімонов потрапив під обстріл окупантів "Градами". Лікарі прооперували військового та дістали з нього вісім осколків. Загалом, поранення Сергія було нетяжке, та медики все ж радили перебувати щонайменше місяць на реабілітації. Та Сергій раніше повернувся на фронт.

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