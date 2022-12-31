Хливнюк у військовій формі з передової привітав себе з днем народження: "Отак зустрічаю свої 43"

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк сьогодні, 31 грудня святкує день народження.

Музиканту, який від початку повномасштабного вторгнення РФ до України взяв до рук автомат та пішов на фронт боронити нашу країну, виповнилося 43 роки.

З цієї нагоди Хливнюк записав відео просто з передової, у якому з'являється у військовій формі. Виконавець привітав себе з 43-річчям, а також прокоментував масовану ракетну атаку по Україні у день Нового року.

"Отак зустрічаю свої 43. У мене сьогодні день народження. Я знаю, що відбуваються терористичні атаки на рідне моє місто Київ, на мою Україну. Сил вам, будь ласка, тримайтеся! Не ігноруйте повітряну тривогу. А якщо ви сильно хочете мене привітати і подарувати щось, просто задонатьте на безпілотні літальні апарати ударні Punisher на фонд Андрія Хливнюка", - сказав лідер гурту "Бумбокс".

Зазначимо, що сьогодні, 31 грудня, вдень російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по містах України. Низка вибухів пролунала у Києві, а також звуки вибухів у Миколаєві, Запоріжжі. Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі.

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