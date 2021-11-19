Хливнюк зі своєю ексдівчиною злився у пристрасному поцілунку в душі у новому кліпі "Бумбокс"

Гурт представив емоційне відео на трек "Імперії впадуть".

Український гурт "Бумбокс" потішив прихильників випуском нової відеороботи на композицію "Імперії впадуть".

Автором музики та слів виступив фронтмен колективу Андрій Хливнюк, режисерм кліпу став Стас Гуренко. Знімання відео відбувалися у Київській обласній школі вищої спортивної майстерності міста Бровари. За кожним із музикантів було закріплене своє місце: діджей Валік грав біля матів для стрибків у висоту, Паша Литвиненко в ямі для стрибків у довжину, просто на піску, Діма Кувалін на тлі пересувних трибун, у які чудово вписались його гітарні комбіки, Інна між боксерськими грушами, Андрій у зоні для метання ядра, а барабани Саші Люлякіна встановили на біговій доріжці, обмеживши простір навколо них бар'єрами.

Андрій Хливнюк співав у три мікрофони, перев'язані тейпом. Це дійсно мікрофони Андрія, які він періодично використовує на концертах. Необхідності в трьох мікрофонах, звичайно, не було, це відсилка до раннього рок-н-ролу, коли апаратура могла би бути кращою і вдавалися до таких прийомів.

Головну роль у кліпі зіграла супермодель, блогерка Наталія Гоцій. Наталія - затята прихильниця гурту і була на безлічі концертів. Почувши пісню, вона з радістю погодилась знятися у кліпі, який, як на диво, для неї, котра знімалася у найрізноманітніших проєктах, став першим музичним відео.

Зазначимо, що не так давно стало відомо про розлучення Андрія Хливнюка з дружиною Ганною Копиловою після 11 років шлюбу. Чи завів співак нові стосунки - невідомо. Але те, що вони були, напередодні підтвердила відома українська топ-модель Наталія Гоцій.

"Вже не романтичні стосунки, але ми у чудових, прекрасних стосунках двох дорослих людей, яких пов'язували романтичні стосунки", – прокоментувала тоді модель.

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