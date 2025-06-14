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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
241
Час на прочитання
2 хв

Глущенко назвала відомих акторок, з якими товаришує від часів університету: який вигляд вони мали

Акторка розповіла про своїх зіркових одногрупників.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Яна Глущенко

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

Українська акторка Яна Глущенко розповіла про свої багаторічні дружбу з колегами, з якими познайомилася ще під час навчання у виші.

Як виявилося, у групі з Глущенко було чимало студентів, які потім стали популярними на великих екранах і у театрах. Зокрема, в інтерв’ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" акторка пригадала, як ще за часів вступних іспитів потоваришувала з Катериною Кузнєцовою. Згодом вони тісно почали спілкуватися з Валерією Ходос. І відтоді вони досі дружать і підтримують одна одну.

Катерина Кузнєцова, Валерія Ходос і Яна Глущенко в університеті / © instagram.com/yamo4ka

Катерина Кузнєцова, Валерія Ходос і Яна Глущенко в університеті / © instagram.com/yamo4ka

Катерина Кузнєцова та Валерія Ходос зараз

Катерина Кузнєцова та Валерія Ходос зараз

"Ми спочатку дуже сильно здружилися з Катею Кузнєцовою. Нам було 17 чи 18. І вона така просто божественна красуня для мене була й зараз є. Але вона така перелякана на цих іспитах була. Я на неї дивлюся і кажу: "Сонечко, не переживай, ти вступиш, все буде добре". І ми з нею дуже здружилися. Катюшка почала дуже активно зніматися. Якось зв'язок втратився, а Лєра завжди була така серйозна, більш помірна, нікого до себе, якщо не захоче, то не підпустить. І за останній місяць ми вже два рази бачились, а це вже успіх. Так, ми дружимо", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно акторка Яна Глущенко шокувала подробицями смерті колеги Марини Поплавської та що її обурило в поведінці команди "Дизель шоу".

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