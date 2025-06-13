Глущенко висловилася про сварку "Дизель шоу" з сестрою Поплавської після її загибелі: "Були неправі"

Марина Поплавська, Яна Глущенко

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Українська акторка Яна Глущенко висловилася про трагічну ДТП 2018 року, де загинула одна з учасниць "Дизель шоу" Марина Поплавська.

Зокрема, акторка в інтерв’ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зазначила, що після трагедії вона була здивована діями продюсерів, адже ті не зателефонували сестрі Марини та не повідомили її про горе. Водночас Глущенко підтримала позицію сестри щодо встановлення пам’ятника й наголосила, що була проти втручання сторонніх осіб, зокрема "Дизель шоу", у процес встановлення пам’ятника на могилі.

"Дизеля" були неправі. По-перше, наші продюсери не подзвонили Марининій сестрі. Вона дізналася через ЗМІ, що Маринка загинула. Щодо пам'ятника на кладовищі, то я казала, що це дурість. Пам'ятник має ставити родина. Чого туди лізти? Тут я сестру підтримую", - додала зірка.

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Яна Глущенко та Марина Поплавська / © instagram.com/yamo4ka

До слова, раніше команда "Дизель шоу" мала намір вшанувати пам'ять колеги за допомогою виготовлення пам'ятника та паркової скульптури у формі образу Марини, яка сидить на лаві. Проте обидва монументи не були погоджені з рідними Поплавської. Тож її сестра у Facebook написала гнівний допис і закликала не перетворювати трагедію на "розважальний атракціон "Фото з зіркою". Тож команда "Дизель шоу" досі зберігає все у себе.

Паркова скульптура від "Дизель шоу"

Нагадаємо, нещодавно Яна Глущенко шокувала, як її ексколега з "Дизель шоу" на танку тікала до Білорусі під час війни.