Ходив в одну школу з YAKTAK і розриває Мережу хітами: хто такий SAMCHUK і які його популярні пісні

Молодий співак SAMCHUK вже близько року все частіше підкорює українські музичні чарти й популярні радіостанції.

Виконавець Андрій Самчук (справжнє ім'я SAMCHUK) народився в СМТ Стара Вижівка, Волинська область. Цікаво, що свого часу юнак ходив в одну школу разом зі своїм земляком, популярним колегою YAKTAK. Згодом SAMCHUK почав опановувати майстерність тележурналістики в університеті. Водночас з навчанням вів мотиваційний блог.

Утім, Андрій завжди відчував потяг до музики й спочатку мріяв написати хоч одну пісню для себе. Зробивши це, молодий артист впевнився, що це його покликання. Тож він продовжив творити й щомісяця випускав нову композицію. З часом треки стали знаходити відгук у серцях українців у Мережі.

SAMCHUK

Так, на початку грудня цього року народився перший нашумілий хіт SAMCHUK – "Вона". Саме ця композиція набрала близько 4 млн прослуховувань. А ось понад 8 млн відтворень зібрала пісня "Мадам", яка таки розірвала Мережу. Юзери у TikTok масово почали знімати відео під звук цієї композиції, що й зробило її вірусною.

Додаткової слави для SAMCHUK принесла співпраця з відомою співачкою Domiy. Разом восени цього року вони випустили символічний чуттєвий хіт "Про осінь", який досяг близько 5 млн прослуховувань. На піку популярності також залишаються треки "Сумна романтика", "Заїду за тобою" та інші. А у грудні артист потішив фанів ще однією музичною новинкою під назвою "Яка шикарна леді", яка теж стрімко набирає обертів.

Domiy та SAMCHUK

До речі, за словами Андрія, майже в усіх ліричних композиціях можна віднайти його справжню історію. Зокрема, розкрити таємниці його особистого життя. Бо насправді майже в усіх таких треках SAMCHUK оспівує свою кохану та почуття до неї. Так, 23-річний музикант перебуває у стосунках з дівчиною на ім'я Христина, яка молодша за нього на три роки. Пара познайомилася через соцмережі та разом уже понад чотири роки. Але про весілля закохані поки що не замислюються.

SAMCHUK з дівчиною

SAMCHUK з дівчиною

Стосовно творчості, у своїх інтерв'ю SAMCHUK каже, що любить бути осторонь шоубізу й товаришує з такими ж українськими артистками-початківцями. Тим не менш, це не стало на заваді побудувати доволі амбіційні плани. І молодий юнак, який лише донедавна мріяв організувати свій перший сольний концерт, сьогодні анонсує про старт продажу квитків на шоу. Так, Андрій вперше виступить на великій сцені Atlas у Києві наступного року. Підтримати його також прийдуть зірки Domiy та Averin.

Domiy

SAMCHUK

Цікаво, що Андрій не одразу повірив у свій успіх. Ба більше, навіть його близьке оточення не завжди пророкувало славу його пісням. Проте тепер SAMCHUK довіряє думці лише своїх фанів, тому не спиняється випускати треки для їхнього настрою. Тож цей приклад вкотре доводить, що сумлінна праця над мріями здатна творити справжні дива.

Нагадаємо, нещодавно великий сольний концерт відіграла співачка Надя Дорофєєва. Редакція ТСН.ua побувала на масштабному шоу й розкрила усі подробиці. Дізнавайтеся, хто із зірок прийшов інкогніто під маскою, чому гості плакали та яку мрію глядачки артистка втілила просто на сцені, за посиланням.

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