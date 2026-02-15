Голлівудська акторка Оксана Лада повідомила про загибель брата на фронті

Оксана Лада / © instagram.com/oksana_ladaofficial

Українська акторка Оксана Лада, відома за роллю Ірини Пельциної у культовому серіалі «Клан Сопрано», поділилася болючою втратою — на війні загинув її двоюрідний брат.

В інтерв’ю oboz.ua артистка розповіла, що її родич став на захист України ще 2014 року. Після повернення він вступив до військового інституту та став офіцером. Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення Росії, знову пішов служити. Але, на жаль, його не стало декілька років тому.

«Мій двоюрідний брат ще 2014 року пішов добровольцем. Повернувся, вступив до військового інституту, став офіцером. Коли почалося повномасштабне вторгнення — знову призвався. 2023 року загинув на Запорізькому напрямку…» — з болем повідомила Лада.

Оксана Лада / © instagram.com/oksana_ladaofficial

Також акторка зазначила, що чоловік її двоюрідної сестри від 2014 року служив розвідником. Під час великої війни він двічі зазнав поранень, після чого був комісований. Увесь цей час сестра підтримувала його та займалася волонтерством.

Оксана Лада пригадала і перші години 24 лютого 2022 року. Про вторгнення вона дізналася з американських новин і одразу зателефонувала мамі та сестрі. Рідні повідомили, що на її рідний Івано-Франківськ летять ракети.

Акторка зізнається, що не могла залишатися осторонь. Уже в перші дні війни вона виходила на мітинги у Нью-Йорку, давала інтерв’ю американським медіа, збирала кошти та підтримувала гуманітарні ініціативи на допомогу Україні.