Голлівудська акторка здивувала появою на "Танцях з зірками" та захопила екстремальною хореографією

Марина Мазепа / © instagram.com/marina_mazepa

Голлівудська акторка родом з України Марина Мазепа здивувала появою у благодійному передноворічному випуску "Танців з зірками".

Знаменитість стала спеціальною гостею шоу. Марина Мазепа говорить, що неабияк зраділа поверненню "Танців з зірками". Коли ж акторку запросили на шоу, то вона все покинула і негайно прибула до України. Марина Мазепа говорить, що для неї це дійсно честь.

На паркеті знаменитість продемонструвала авторський перформанс про Україну "live", що в перекладі "живи".

Марина Мазепа / © пресслужба каналу "1+1"

"Коли я почула, що "Танці з зірками" повертаються, мене запросили виступати, я все кинула і просто приїхала. Це така велика честь, особливо в цей час. Те, як я можу допомогти Україні, це через мій арт. Я створила тілом абетку і на паркеті танцюватиму "live", що в перекладі "живи". Своїм мистецтвом я повторюю: живи, Україно, відроджуйся, бо рух – це життя, а життя – це Україна", - поділилась артистка.

Марина Мазепа вийшла на паркет в обтислому комбінезоні, який був оздоблений візерунками у вигляді орнаменту. Знаменитість просто дивувала своєю пластичною та гнучкою хореографією. Родзинкою номеру став політ над сценою.

Марина Мазепа / © пресслужба каналу "1+1"

До речі, Марина Мазепа не лишилась байдужою до благодійної місії. Акторка задонатила 300 тисяч гривень на прицільну евакуацію поранених військових.

