ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
958
Час на прочитання
2 хв

Голлівудська акторка здивувала появою на "Танцях з зірками" та захопила екстремальною хореографією

Марина Мазепа виконала особливий танець та пояснила його значення.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Марина Мазепа

Марина Мазепа / © instagram.com/marina_mazepa

Голлівудська акторка родом з України Марина Мазепа здивувала появою у благодійному передноворічному випуску "Танців з зірками".

Знаменитість стала спеціальною гостею шоу. Марина Мазепа говорить, що неабияк зраділа поверненню "Танців з зірками". Коли ж акторку запросили на шоу, то вона все покинула і негайно прибула до України. Марина Мазепа говорить, що для неї це дійсно честь.

На паркеті знаменитість продемонструвала авторський перформанс про Україну "live", що в перекладі "живи".

Марина Мазепа / © пресслужба каналу "1+1"

Марина Мазепа / © пресслужба каналу "1+1"

"Коли я почула, що "Танці з зірками" повертаються, мене запросили виступати, я все кинула і просто приїхала. Це така велика честь, особливо в цей час. Те, як я можу допомогти Україні, це через мій арт. Я створила тілом абетку і на паркеті танцюватиму "live", що в перекладі "живи". Своїм мистецтвом я повторюю: живи, Україно, відроджуйся, бо рух – це життя, а життя – це Україна", - поділилась артистка.

Марина Мазепа вийшла на паркет в обтислому комбінезоні, який був оздоблений візерунками у вигляді орнаменту. Знаменитість просто дивувала своєю пластичною та гнучкою хореографією. Родзинкою номеру став політ над сценою.

Марина Мазепа / © пресслужба каналу "1+1"

Марина Мазепа / © пресслужба каналу "1+1"

До речі, Марина Мазепа не лишилась байдужою до благодійної місії. Акторка задонатила 300 тисяч гривень на прицільну евакуацію поранених військових.

Нагадаємо, "Танці з зірками" не минають й без критики від суддів. Катерина Кухар розкритикувала виступ блогерки Даші Квіткової та пояснила, що їй не сподобалось.

Дата публікації
Кількість переглядів
958
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie