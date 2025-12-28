- Дата публікації
Голлівудська акторка здивувала появою на "Танцях з зірками" та захопила екстремальною хореографією
Марина Мазепа виконала особливий танець та пояснила його значення.
Голлівудська акторка родом з України Марина Мазепа здивувала появою у благодійному передноворічному випуску "Танців з зірками".
Знаменитість стала спеціальною гостею шоу. Марина Мазепа говорить, що неабияк зраділа поверненню "Танців з зірками". Коли ж акторку запросили на шоу, то вона все покинула і негайно прибула до України. Марина Мазепа говорить, що для неї це дійсно честь.
На паркеті знаменитість продемонструвала авторський перформанс про Україну "live", що в перекладі "живи".
"Коли я почула, що "Танці з зірками" повертаються, мене запросили виступати, я все кинула і просто приїхала. Це така велика честь, особливо в цей час. Те, як я можу допомогти Україні, це через мій арт. Я створила тілом абетку і на паркеті танцюватиму "live", що в перекладі "живи". Своїм мистецтвом я повторюю: живи, Україно, відроджуйся, бо рух – це життя, а життя – це Україна", - поділилась артистка.
Марина Мазепа вийшла на паркет в обтислому комбінезоні, який був оздоблений візерунками у вигляді орнаменту. Знаменитість просто дивувала своєю пластичною та гнучкою хореографією. Родзинкою номеру став політ над сценою.
До речі, Марина Мазепа не лишилась байдужою до благодійної місії. Акторка задонатила 300 тисяч гривень на прицільну евакуацію поранених військових.
Нагадаємо, "Танці з зірками" не минають й без критики від суддів. Катерина Кухар розкритикувала виступ блогерки Даші Квіткової та пояснила, що їй не сподобалось.