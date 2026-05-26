Голлівудська зірка Енн Гетевей шокувала зізнанням про хворобу, яку приховувала 10 років

Енн Гетевей / © Associated Press

Американська акторка Енн Гетевей хвороба та катаракта, про які акторка мовчала роками, стали несподіваним відкриттям для фанів і знову привернули увагу до теми її здоров’я та зору в Голлівуді.

Історія спливла не через офіційні заяви чи інтерв’ю. А під час розмови у подкасті, де акторка говорила максимально невимушено. Вона згадала, що тривалий час мала серйозну проблему із зором. Йшлося про ранню катаракту. Через неї ліве око майже не функціонувало. При цьому публічно про це майже ніхто не знав, повідомляє Daily Mail.

Реакція мережі не змусила себе чекати. Обговорення швидко розлетілося соцмережами. Користувачі дивуються, як акторка змогла працювати в таких умовах. Багато хто підкреслює її витривалість і професійність. Особливо на тлі великих голлівудських проєктів, у яких вона знімалася весь цей час.

З часом ситуація змінилася завдяки лікуванню та сучасній медицині. Зірка змогла відновити зір і повернутися до нормального життя без обмежень, про які довгий час мовчала.

