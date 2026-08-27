Голлівудська зірка Лієв Шрайбер відвідав важкохворих дітей в Україні та зворушив зустріччю

Лієв Шрайбер / © Associated Press

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Голлівудський актор Лієв Шрайбер під час візиту до України зустрівся з дітьми, які тривалий час проходять лікування від онкологічних захворювань, та завітав до родинного дому «Дача» в Києві.

Американський актор приїхав до столиці, де поспілкувався з маленькими мешканцями «Дачі». Він підтримує родинний дім уже кілька років. Шрайбер також є співзасновником благодійної організації BlueCheck Ukraine. Разом із дітьми він долучився до творчого майстеркласу. Зустріч вийшла не лише благодійною, а й дуже теплою. Один із хлопчиків навіть підготував для знаменитого гостя музичний сюрприз.

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Лієв Шрайбер / © скриншот з відео

«Ми щиро вдячні великому другу України Лієву Шрайберу та команді BlueCheck Ukraine за роки довіри й підтримки. І особливо — за можливість цього разу зустрітися та побути разом із нашими дачниками», — зазначила Наталія Оніпко, голова правління та засновниця фонду «Запорука».

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Під час майстеркласу один із мешканців «Дачі», хлопчик Денис, заспівав для актора. Шрайбер не залишився лише слухачем — він акомпанував дитині на біт, перетворивши зустріч на спільний творчий момент.

Лієв Шрайбер / © скриншот з відео

Родинний дім «Дача» допомагає сім’ям, чиї діти проходять тривале лікування. Тут вони можуть безкоштовно жити неподалік від лікарні та залишатися разом у складний період. Шрайбер підтримує діяльність фонду «Запорука» від 2022 року, а через BlueCheck Ukraine також долучається до розвитку медичної інфраструктури в Україні.

Лієв Шрайбер / © скриншот з відео

Зокрема, торік організація підтримала родинні доми «Дача» у Києві та Львові. Цьогоріч завдяки допомозі BlueCheck Ukraine вдалося придбати інжектор для Регіонального медичного центру родинного здоров’я у Дніпрі. Раніше за підтримки організації лікарня Святого Миколая отримала необхідне обладнання для операційної та онкологічного відділення.

Нагадаємо, нещодавно відома голлівудська акторка Кетрін Винник побувала на весіллі українського військового.

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