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Голлівудська зірка Лієв Шрайбер відвідав важкохворих дітей в Україні та зворушив зустріччю
Артист приїхав до Києва.
Голлівудський актор Лієв Шрайбер під час візиту до України зустрівся з дітьми, які тривалий час проходять лікування від онкологічних захворювань, та завітав до родинного дому «Дача» в Києві.
Американський актор приїхав до столиці, де поспілкувався з маленькими мешканцями «Дачі». Він підтримує родинний дім уже кілька років. Шрайбер також є співзасновником благодійної організації BlueCheck Ukraine. Разом із дітьми він долучився до творчого майстеркласу. Зустріч вийшла не лише благодійною, а й дуже теплою. Один із хлопчиків навіть підготував для знаменитого гостя музичний сюрприз.
«Ми щиро вдячні великому другу України Лієву Шрайберу та команді BlueCheck Ukraine за роки довіри й підтримки. І особливо — за можливість цього разу зустрітися та побути разом із нашими дачниками», — зазначила Наталія Оніпко, голова правління та засновниця фонду «Запорука».
Під час майстеркласу один із мешканців «Дачі», хлопчик Денис, заспівав для актора. Шрайбер не залишився лише слухачем — він акомпанував дитині на біт, перетворивши зустріч на спільний творчий момент.
Родинний дім «Дача» допомагає сім’ям, чиї діти проходять тривале лікування. Тут вони можуть безкоштовно жити неподалік від лікарні та залишатися разом у складний період. Шрайбер підтримує діяльність фонду «Запорука» від 2022 року, а через BlueCheck Ukraine також долучається до розвитку медичної інфраструктури в Україні.
Зокрема, торік організація підтримала родинні доми «Дача» у Києві та Львові. Цьогоріч завдяки допомозі BlueCheck Ukraine вдалося придбати інжектор для Регіонального медичного центру родинного здоров’я у Дніпрі. Раніше за підтримки організації лікарня Святого Миколая отримала необхідне обладнання для операційної та онкологічного відділення.
Нагадаємо, нещодавно відома голлівудська акторка Кетрін Винник побувала на весіллі українського військового.