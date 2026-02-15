ТСН у соціальних мережах

Голлівудська зірка родом з України виходить заміж і розчулила особливим освідченням

Марина Мазепа показала свого таємного обранця.

Марина Мазепа

Марина Мазепа / © instagram.com/marina_mazepa

Голлівудська акторка родом з України, модель і хореографка Марина Мазепа поділилася кардинальними змінами в особистому житті — вона виходить заміж.

У своєму Instagram зірка опублікувала кадри із заручин, поділилася радісними емоціями та вперше показала свого коханого. Подія відбулася у камерній обстановці. Майбутній чоловік Марини облаштував простір із приглушеним світлом, романтичним декором та проєкцією особливих спільних спогадів на великих полотнах.

Марина Мазепа з нареченим / © instagram.com/marina_mazepa

Марина Мазепа з нареченим / © instagram.com/marina_mazepa

Марина Мазепа з нареченим / © instagram.com/marina_mazepa

Марина Мазепа з нареченим / © instagram.com/marina_mazepa

Марина Мазепа з нареченим / © instagram.com/marina_mazepa

Марина Мазепа з нареченим / © instagram.com/marina_mazepa

Під час зворушливої промови іноземець пообіцяв коханій бути поруч у будь-яких обставинах, підтримувати і щодня обирати її. Наприкінці проєкції з’явилося запитання: «Чи вийдеш за мене заміж?». Марина відповіла згодою, і пара обмінялася міцними обіймами та солодкими поцілунками. Крім того, акторка показала свою коштовну каблучку.

Марина Мазепа з нареченим / © instagram.com/marina_mazepa

Марина Мазепа з нареченим / © instagram.com/marina_mazepa

До слова, Марина Мазепа народилася у Конотопі і здобула популярність як модель, хореографка та акторка, знімалася у голлівудських стрічках, серед яких «Континенталь: зі світу Джона Віка», «Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті», «Нечестивий», «Втілення зла» та інших. Минулого року у грудні зірка взяла участь у благодійному випуску «Танців з зірками», поєднуючи мистецтво та благодійність.

