Холоденко після смерті Узелкова прокоментувала його шлюб із дружиною і їхнє скандальне розлучення

Зіркова психологиня Наталія Холоденко після смерті боксера В'ячеслава Узелкова висловилася про його шлюб із колишньою дружиною, тренеркою Мариною Боржемською.

Раніше Холоденко спілкувалася зі спортсменом, коли вони перетиналися завдяки роботі на одному з телеканалів. Психологиня у розмові з Надією Матвєєвою поділилася, що мала лише позитивні враження про боксера. Наталія також знала про тяжкий життєвий шлях Узелкова та його слабке місце – вимова, яка в нього погіршилася після інсульту. Вони припинили спілкуватися, коли спортсмен повернувся з Києва до Вінниці.

В'ячеслав Узелков

"У мене про Славу Узелкова лише дуже позитивні враження, адже ми спілкувались. Я знаю, що він з бідної непростої сім'ї, що він пройшов дуже складний шлях, те, що в нього трохи мова була пригальмована (це ми помітили через інсульт). Це було його слабке місце. У мене дуже хороше враження про нього. Ми розійшлись через те, що він повернувся до Вінниці, а я до Київа. Ми дистанціювались і вже навіть не телефонували, хоча був такий період", - пригадала психологиня.

Також Холоденко висловилася про шлюб Узелкова з Мариною Боржемською, який скандально завершився. Психологиня пригадує, що боксер лише позитивно відгукувався про свою сім'ю. За словами Наталії, спортсмен неабияк пишався, що в нього народилися діти, адже вони були довгоочікуваними. Однак Узелков та Боржемська розлучилися зі скандалом. Холоденко говорить, що не стежила за цим всім, а також не підтримувала боксера, адже на той час вони вже не спілкувалися.

Марина Боржемська з дітьми від В'ячеслава Узелкова / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Він завжди про свою сім'ю дуже позитивно відгукувався, він завжди дуже пишався, що вони багато років разом, що в них такі пізні діти, але вони такі довгоочікувані. Це просто диво, це унікальні діти й імена в них нестандартні й, на жаль, така смерть…Я не стежила за історією, коли вони розлучились Мариною. Ми вже не були в контакті, тобто це було вже неприйнятно, щоб я телефонувала і якусь надавала підтримку чи запитання ставила", - висловилась психологиня.

Нагадаємо, В'ячеслав Узелков помер у Вінниці 9 листопада у віці 45 років. Життя боксера обірвалося в лікарні, куди він потрапив незадовго до фатального дня. Причиною смерті спортсмена стали серйозні проблеми з серцем.

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