Холоденко вступилася за Полякову та Сумську: "У людей щось болить і вони шукають, на кого вилити це"

За час війни багато українських зірок зіткнулися з хейтом на свою адресу. Негативні коментарі у свій бік також чули тренерка "Голосу країни" Оля Полякова та акторка Ольга Сумська, чия донька й досі живе у Москві.

На їхній захист стала психологиня Наталя Холоденко, яка запевнила, що обидві зірки вже багато разів довели свою відданість Україні.

"Ми бачилися з Олею Поляковою декілька разів. І як би Олю не засуджували, що б там про неї не говорили, вона мені імпонує тим, що вона без подвійного дна. Вона десь говорить імпульсивно, але вона така, яка вона є. Ти розумієш, що вона як думає, так і говорить. І мені в якійсь мірі хочеться її захистити, хочеться Олю Сумську захистити. У людей щось болить і вони шукають, на кого вилити це", - заявила Холоденко в інтерв'ю з Аліною Доротюк.

На думку психологині, зараз люди знаходять винуватців серед публічних людей, аби повісити на них відповідальність за те, що відбувається в країні.

"Оля Сумська...скільки разів її вже цькували. Для мене вона абсолютно проукраїнська людина. Вона десятки разів уже могла жити у Москві", - сказала Наталя.

Крім того, психологиня додала, що їй, Поляковій та Сумській вже неодноразово пропонували великі гроші та роботу у Росії, але вони вже зробили свій остаточний вибір на користь України.

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