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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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237
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1 хв

"Голос країни-14": 17-річна артистка після дитячої версії шоу повернулася й нагадала світову зірку

Артистка не здалася й отримала другий шанс потрапити до команди зіркового наставника.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Марія Антонюк-Бармак

Марія Антонюк-Бармак / © 1+1

17-річна співачка Марія Антонюк-Бармак повернулася на сцену «Голосу країни» після невдалої спроби в дитячій версії вокального шоу.

Близько десяти років тому дівчина вже брала участь у сліпих прослуховуваннях «Голосу. Діти», однак тоді жоден із тренерів не обрав її. Попри це, юна артистка не відмовилася від мрії про велику сцену й вирішила спробувати свої сили знову.

Цього разу Марія постала перед зірковими тренерами вже дорослішою та впевненішою. Для виступу вона обрала запальний хіт «Don’t Stop the Music», який вимагав не лише вокальних здібностей, а й неабиякої енергетики.

Поки дівчина виконувала композицію, тренери ділилися враженнями між собою. Могилевська зауважила, що ця пісня доволі складна для виконання, а Кароль і Пивоваров почули в голосі конкурсантки схожість зі звучанням світової попзірки Ріанни.

Зрештою, саме Артем Пивоваров вирішив дати Марії шанс і розвернув своє крісло. Так співачка автоматично потрапила до його команди. Тренер наголосив, що, на його думку, дівчину недооцінюють, і він готовий допомогти їй розкрити власний потенціал ще більше.

Голос країни-14 / © 1+1

Голос країни-14 / © 1+1

Особливу увагу Пивоваров планує приділити зухвалості та сміливості у звучанні Марії. Адже її вибір композиції та манера виконання вже продемонстрували, що вона готова експериментувати й виходити за межі звичного образу.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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