"Голос країни-14": 17-річна артистка після дитячої версії шоу повернулася й нагадала світову зірку

Марія Антонюк-Бармак / © 1+1

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17-річна співачка Марія Антонюк-Бармак повернулася на сцену «Голосу країни» після невдалої спроби в дитячій версії вокального шоу.

Близько десяти років тому дівчина вже брала участь у сліпих прослуховуваннях «Голосу. Діти», однак тоді жоден із тренерів не обрав її. Попри це, юна артистка не відмовилася від мрії про велику сцену й вирішила спробувати свої сили знову.

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Цього разу Марія постала перед зірковими тренерами вже дорослішою та впевненішою. Для виступу вона обрала запальний хіт «Don’t Stop the Music», який вимагав не лише вокальних здібностей, а й неабиякої енергетики.

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Поки дівчина виконувала композицію, тренери ділилися враженнями між собою. Могилевська зауважила, що ця пісня доволі складна для виконання, а Кароль і Пивоваров почули в голосі конкурсантки схожість зі звучанням світової попзірки Ріанни.

Зрештою, саме Артем Пивоваров вирішив дати Марії шанс і розвернув своє крісло. Так співачка автоматично потрапила до його команди. Тренер наголосив, що, на його думку, дівчину недооцінюють, і він готовий допомогти їй розкрити власний потенціал ще більше.

Голос країни-14 / © 1+1

Особливу увагу Пивоваров планує приділити зухвалості та сміливості у звучанні Марії. Адже її вибір композиції та манера виконання вже продемонстрували, що вона готова експериментувати й виходити за межі звичного образу.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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