"Голос країни-14": 19-річний племінник Харчишина з'явився на шоу та здивував тренерів сюрпризом

Валерій та Макс Харчишин / © Колаж ТСН.ua

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19-річний Макс Харчишин, племінник фронтмена гурту «Друга Ріка» Валерія Харчишина, спробує підкорити сцену «Голосу країни-14».

Макс Харчишин / © Голос Країни

Попри те, що має зіркового родича, хлопець прагне самостійно побудувати музичну кар’єру та вже випускає власні треки під псевдонімом ODYN. А знайомство з тренерами шоу він вирішив зробити особливим — і приніс їм незвичайний подарунок, який розкрив подробиці несподіваного захоплення його дядька.

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Макс Харчишин / © Голос Країни

Після виступу Макс презентував Тіні Кароль, Наталії Могилевській, MONATIK та Артему Пивоварову баночки в’ялених помідорів. Овочі виявилися невипадковим вибором: їх власноруч виростив Валерій Харчишин, який останнім часом захопився городництвом. Ба більше, саме племінник свого часу надихнув музиканта на це заняття.

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Макс розповів, що дядько наполіг на тому, аби тренери отримали саме його домашні томати. Тож хлопцеві довелося не лише підготувати подарунки, а й самостійно законсервувати овочі напередодні знімання.

Макс Харчишин / © Голос Країни

«Валерій наполягав, щоб це були саме його помідори. Тому мені ще довелося їх в’ялити, закривати в банки й заливати олією. Я особисто консервував помідори для тренерів пізно ввечері, адже вранці потрібно було бути на зніманнях сліпих прослуховувань», — поділився Макс.

Історія зацікавила Тіну Кароль, яка й сама має досвід вирощування городини. Співачка мешкає в заміському будинку, де облаштувала невеличкі сад і город. Там вона вирощує фрукти, ягоди та овочі, а цього літа, як і лідер «Другої Ріки», збирала власний урожай томатів.

Тіна Кароль / © Голос Країни

Тіна Кароль / © Голос Країни

Чим займається племінник Валерія Харчишина

Макс Харчишин / © Голос Країни

Макс Харчишин не поспішає покладатися на відоме прізвище та намагається самостійно прокладати шлях у професії. Нині юнак навчається на маркетолога в економічному університеті. Водночас він не приховує, що головним його захопленням залишається музика, якій хоче присвятити своє життя.

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Щоб фінансово забезпечувати себе, Макс поєднує навчання з кількома роботами. Він працює кур’єром у сервісі доставлення їжі, водієм таксі, а також займається нанесенням дорожньої розмітки.

Макс Харчишин / © Голос Країни

Музика присутня в житті хлопця з дитинства. Саме Валерій Харчишин свого часу порадив племінникові вступити до музичної школи. Згодом Макс отримав можливість виступати на концертах «Другої Ріки» як артист розігріву, а також долучився до сольного проєкту дядька із симфонічним оркестром як беквокаліст.

Тепер участь у «Голосі країни-14» може стати для нього наступним кроком до великої сцени та можливістю заявити про себе вже як про самостійного артиста.

Макс Харчишин / © Голос Країни

Прем’єра нового сезону вокального шоу відбудеться 25 жовтня о 21:00 на телеканалі «1+1» та на Netflix для глядачів в Україні в межах підписки. Незмінними ведучими проєкту залишаються Юрій Горбунов і Катерина Осадча, а за події за лаштунками відповідатиме Наталі Солонік.

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Нагадаємо, нещодавно сини Горбунова й Осадчої несподівано прийшли на «Голос країни» й зустрілися із зірковим тренером.

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