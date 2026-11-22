MONATIK / © Голос Країни

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Щойно на каналі «1+1 Україна» розпочався останній випуск сліпих прослуховувань «Голосу країни-14».

Перший на сцену вийшов Дмитро Кім — 25-річний програміст із Дніпра. Вокаліст виконав на сцені хіт канадійського співака Weeknd — Save your tears. Дмитру вдалося розвернути два тренерських крісла — Наталії Могилевської та MONATIK.

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Та учасник здивував наставників не лише своїм голосом, а й життєвою історією. У Дмитра та його дружини п’ятеро дітей. Наймолодша донечка — їхня, а решта — названі. Вокаліст усиновив братів та сестер коханої. Річ у тім, що батьки дітей не можуть повернутися до України. Аби їх не забрали до дитбудинку, родина вирішила оформити опіку.

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Родина Дмитра Кіма / © Голос Країни

«У мене велика сім’я — п’ятеро дітей. Наймолодша дівчинка — моя, а решта — це дві двоюрідні сестри моєї дружини та два рідні брати. Зараз теща та тесть не можуть повернутися до України. У школі почали ставити запитання, а де родичі. Якщо немає родичів, вони б викликали соцслужбу, яка їх забрала б. Моя дружина у дитинстві була в соцслужбах, і це жахливо. Ми вирішили, що жодна дитина в такий час не повинна рости без близьких людей. Ми вирішили їх забрати», — зізнався Дмитро.

Почувши цю історію, MONATIK не зміг стримати сліз. Тим часом Наталія Могилевська, яка удочерила двох дівчаток, поділилась власною історією. Тренерка зізналась, що мріє, аби в Україні не було дітей без батьків. Аби привернути до цієї теми увагу, Могилевська навіть створила виставу.

«Я створила цілу виставу заради того, щоб в Україні не залишилося жодної сироти. Я впевнена, що ми, українці, варті того, щоб не було в Україні жодного дитбудинку», — поділилась тренерка.

Врешті, і MONATIK, і Наталія Могилевська хотіли, аби Дмитро Кім обрав саме їхню команду. Учасник все обміркував та пішов до Дмитра Монатіка. Таким чином у тренера вже повністю сформована команда.

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Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

Нагадаємо, минулої неділі був четвертий випуск "Голосу країни-14". Наталія Могилевська розплакалась через свій вибір, а Тіна Кароль закрила команду.

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