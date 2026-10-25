"Голос країни-14": артист удруге повернувся на шоу через вісім років поразки й змусив Кароль ніяковіти

Тіна Кароль / © 1+1

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41-річний музикант зі Львова Зіновій Карач удруге спробував підкорити «Голос країни». Після восьмирічної перерви він повернувся на сцену, щоб продемонструвати любов до української музичної спадщини у 14-му сезоні.

Уперше артист брав участь у восьмому сезоні шоу, де потрапив до команди Сергія Бабкіна. Тоді єдиною тренеркою, яка не розвернула до нього крісло на сліпих прослуховуваннях, була Тіна Кароль. Зрештою Карач вибув на етапі «нокаутів».

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Відтоді музикант працював над відродженням ретромузики. Цього разу він виконав композицію «Троянди на пероні» у вінтажному аранжуванні. Енергійний виступ змусив тренерів підтанцьовувати.

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Вже ближче до завершення виступу до артиста розвернулися Тіна Кароль і MONATIK. Вони відзначили його вокал, оригінальну подачу та прагнення зберігати українську музичну спадщину.

Обираючи команду, Зіновій нагадав Кароль, що вісім років тому вона не розвернула до нього крісло. Співачка дещо зніяковіла через цей спогад, однак музикант зрештою обрав саме її.

«Я думала, що провинилася тим, що не повернулася тоді! Але ви тоді й сьогодні — це різний ви», — зізналася Тіна.

Після цього артистка заспівала разом із новим учасником своєї команди, а виконання «Троянд на пероні» перетворилося на справжній фурор. Так, у танок пустилися й інші тренери.

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Зіновій Карач і Тіна Кароль / © 1+1

Наталія Могилевська та Артем Пивоваров закружляли в парі, а співак пожартував про «Танці з зірками» й не приховував захоплення партнеркою. Могилевська зізналася, що спочатку хвилювалася, чи зможе зірковий партнер її втримати, але все минуло без травм.

Голос країни-14 / © 1+1

До слова, у команді Тіни вже є два артисти. Один з них — колишній стриптизер, який підкорив своєю харизмою і схожістю з Даном Баланом.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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