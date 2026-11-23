Тренери "Голосу країни-14" / © пресслужба каналу "1+1"

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Щойно на каналі «1+1 Україна» відгримів останній випуск сліпих прослуховувань 14-го сезону «Голосу країни«.

Тренери вже повністю зібрали свої команди та чекають на початок наступного етапу — вокальні бої. А поки ж редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, яким був п’ятий випуск «Голосу країни-14».

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Наприклад, зіркові тренери встигли розсваритися між собою, MONATIK заплакав через учасника, а пісня однієї з вокалісток змусила Артема Пивоварова лютувати.

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Останній випуск сліпих прослуховувань відкриває 25-річний програміст Давид Кім. Вокаліст живе у Дніпрі та займається програмуванням. Однак у нього була мрія — потрапити на «Голос країни». Врешті, Давиду вдалося здійснити це бажання. Учасник проєкту виконав пісню канадійського виконавця Weeknd та розвернув крісла Наталії Могилевської та MONATIK. Врешті, Кім обрав команду саме Дмитра Монатіка, тим самим повністю сформувавши її. До речі, Давиду вдалося довести тренера до сліз. Річ у тім, що вокаліст є батьком п’ятьох дітей, четверо з яких — названі. MONATIK це розчулило просто до сліз.

Наступною свої вокальні здібності демонструвала 47-річна Оксана Петрова, яка з міста Харків. Учасниця «Голосу країни» тісно пов’язана з музикою. Річ у тім, що вона викладає вокал для дітей. Щоправда, Оксані хочеться й самій сяяти на сцені, тож вона прийшла на проєкт та виконала пісню «Червоний мак», що створена штучним інтелектом. Ані Наталія Могилевська, ані Артем Пивоваров не натиснули червоні кнопки. Ба більше, між тренерами ще й розгорілась палка дискусія. Пивоваров розкритикував учасницю за обрану композицію, оскільки вона створена ШІ, а от Могилевська підтримала її та назвала сучасною.

А третьою у новому випуску «Голосу країни» неочікувано виступила онучка колишнього секретаря РНБО України Олексія Данілова — Марія. Дівчина зізналась, що прийшла на шоу, аби її припинили асоціювати з відомим прізвищем. На проєкті Марія виконала композицію ADAM — «Дещо інше». Їй вдалося розвернути два тренерських крісла, а Наталія Могилевська навіть заплакала. Артем Пивоваров подивився на ці щирі емоції колеги та не став боротися за учасницю. Врешті, Марія опинилась у команді саме Наталії Могилевської.

Наступним на сцену «Голосу країни» вийшов Владислав Тика. Учасникові 20 років. Він навчається на вокальному факультеті, але й паралельно працює у супермаркеті. Однак Владислав хоче досягнути більшого, тож і прийшов на проєкт. На сцені шоу учасник виконав пісню Parfeniuk — «Відриваючись». На жаль, жоден із тренерів не натиснув червоної кнопки. Та наставники підтримали Владислава та закликали не зупинятися і впевнено втілювати в життя свою мрію.

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А п’ятою свої вокальні вміння продемонструвала Зоя Скочко. Дівчина з родини музикантів — її тато професійно займався музикою, і у нього навіть був власний гурт. Тож, Зоя пішла його стопами, а здійснювати мрію вона вирішила на «Голосі країни-14». На проєкті вона виконала пісню Virtual insanity гурту Jamiroquai. На останніх секундах Артем Пивоваров і Наталія Могилевська розвернули свої крісла. Дівчина швидко обрала собі наставника. Вона пішла до Артема Пивоварова.

На сцену «Голосу країни» вийшов й 25-річний Андрій Бурлака. Учасник проєкту працює автомеханіком, однак він обожнює співати. Тож, Андрій прийшов на шоу та виконав пісню «Намалюй мені ніч». Однак тренери не натиснули червоної кнопки, хоча й зазначили, що у вокаліста дійсно сильний голос.

Настала черга виступити на «Голосі країни» й для Альони Компанієць. Учасниця проєкту босоніж співала а капела. Вона обрала доволі чуттєву пісню — «Пливе кача по Тисині». Альона не залишила тренерів байдужими, оскільки вони зізнавались, що відчули особливі емоції. Тим часом своє крісло розвернула Наталія Могилевська, до команди якої й потрапила Компанієць.

Восьмою на сцену «Голосу країни» вийшла Катерина Антонова. Дівчині 24 роки. Вона здобула вокальну освіту у Відні. До речі, коли Катя навчалась, то заробляла гроші, виступаючи на вулиці. Коли Антонова повернулась до України, то вирішила піти на «Голос країни-14». На проєкті дівчина виконала пісню Turning tables співачки Адель. На жаль, Катя не змогла розвернути тренерські крісла та помітно засмутилась. Тренери підтримали юну вокалістку та зізналась, що кожен із них багато разів чув відмови, але головне — не здаватися.

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А далі свій номер продемонстрував 25-річний Антон Тирса з Дніпра. Насправді спочатку дружина вокаліста подала заявку на участь, однак згодом до неї долучився й чоловік. Обраниця Антона не пройшла, а от він опинився на «Голосі». На сцені проєкту Тирса виконав хіт гурту The White Stripes — Seven Nation Army. На останніх секундах червону кнопку натисну Артем Пивоваров, до команди якого Артем і потрапив.

Десятим на сцені «Голосу країни-14» заспівав Дмитро Гоменюк. Взагалі, він працює викладачем у Київському авіаційному інституті. Але у Дмитра є й вокальний талант, який він вирішив не приховувати. На проєкті він виконав хіт гурт Savage Garden — To the moon & back. Однак тренери не розвернули свої крісла. Та Тіна Кароль підтримала Дмитра та закликала його повертатися у наступному сезоні.

А далі свої номери продемонстрували 19-річна Соломія Ваніцька з піснею Animals.

42-річна Галина Нагалюк, яка виконала трек «Сила».

30-річна Ірина Вітрова з композицією We found Love. Однак жодній вокалістці не вдалося підкорити тренерів.

Наступний на сцену проєкту вийшов 30-річний Тарас Редзій. Учасник «Голосу країни» є військовим. Він служить у Нацгвардії, а незабаром стане командиром бойового взводу. На шоу Тарас виконав пісню Yaktak — «Уночі». Свої крісла розвернули і Артем Пивоваров, і Наталія Могилевська. Тренери почали боротися за нього. Тим часом учасник зізнався, що йшов на проєкт із думками, що хоче обрати своєю наставницею Наталію Могилевську. Таким чином артистка закрила команду.

А далі свій номер продемонстрував 25-річний Артем Магденко, який родом із міста Запоріжжя. Учасник проєкту взагалі викладає музику для дітей у школі. Проте він вирішив спробувати свої сили на «Голосі країни». На сцені шоу вокаліст заспівав хіт ADAM — «Таку, як є». На жаль, Артему не вдалося розвернути крісло Пивоварова, в якого єдиного залишилось місце в команді.

Нарешті настала черга для останньої учасниці сліпих прослуховувань «Голосу країни-14» — 19-річної Ганни Ком’якової. Виявляється, дівчина добре знайома з проєктом. 13 років тому вона підкорювала тренерів на «Голосі.Діти». А це ж Ганна вирішила повернутися. Вона виконала хіт гурту AC/DC — Highway to hell. Артем Пивоваров був приємно здивований, оскільки саме на такий голос він чекав. Врешті, тренер натиснув червону кнопку та повністю зібрав команду.

Далі на «Голосі країни-14» розпочнуться вокальні бої. Дивіться наступний випуск вокального шоу у неділю, 29 листопада, о 21:00 на каналі «1+1 Україна».

Нагадаємо, цьогоріч на «Голосі країни» не вистачило місць для двох учасниць. Ведучій Катерині Осадчій довелося втрутитися та дати важливу обіцянку.

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