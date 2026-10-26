"Голос країни-14": "Дан Балан" у команді Кароль, а Цимбалюк готовий до тріо з коханою і Могилевською

Голос країни-14 / © ТСН

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Легендарне шоу «Голос країни-14» нарешті повернулося на екрани після трьох років паузи.

Зіркові наставники ефектно відкрили шоу музичним попурі з власних пісень. На сцені теж було чимало несподіванок. Учасники дивували талантами, поверталися на шоу після багатьох років і розповідали особисті історії. А ще — змушували зіркових наставників танцювати, запалювати у дуетах та потім запекло конкурувати між собою.

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Тренери шоу «Голос країни-14» / © instagram.com/goloskrainy_official

Однією з найнеочікуваніших учасниць стала акторка Олена Світлицька. Вона виконала пісню Гайтани «Самотня боса» й станцювала босоніж. Її енергія настільки захопила Тіну Кароль, що та також роззулася й танцювала на тренерському кріслі. Проте Олена потрапила до команди Наталії Могилевської.

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Крім того, Світлицька запросила після виступу коханого — актора Тараса Цимбалюка. Могилевська одразу запитала, коли ж весілля. Та поки що пара лишень загадково пообіцяла запросити її на святкування. А Тарас навіть не відкинув ідею заспівати разом із коханою та тренеркою за потреби. Щоправда, вочевидь, це було просто жартом.

Ще один учасник, Євгеній Ар’я, привернув увагу тренерів харизмою і зовнішністю. Раніше він працював стриптизером, однак згодом поринув у акторство й музику. Співак обрав команду Кароль, хоча та запевнила, що треба буде ще працювати над вокалом. Тим часом Могилевська порівняла артиста з Даном Баланом і змусила колегу ніяковіти.

Тіна Кароль і Євгеній Ар’я / © 1+1

До команди Тіни також приєднався музикант Зіновій Карач, який повернувся на шоу через вісім років. Свого часу він не зміг розвернути крісло Кароль, але тепер своїм виконанням «Троянд на пероні» розтопив її серце й обрав своєю наставницею. Після такого вибору вони заспівали у дуеті й змусили Пивоварова і Могилевську закружляти у танці.

Свою долю кардинально змінила й Зоряна Гайчук з Хмельниччини. Дівчина з династії стоматологів виконала Running Up That Hill Кейт Буш. До неї повернулися Кароль, Могилевська та MONATIK. Зоряна зізналася, що відчуває особливий емоційний зв’язок із Тіною ще від підліткового віку, тому саме її команду й обрала.

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Зоряна Гайчук / © 1+1

Справжню боротьбу тренерів спричинила Маріам Казарян. Учасниця вірменського походження вже вісім років живе в Україні та вільно розмовляє українською. Вона виконала хіт «Вимолив» і розвернула всі чотири крісла. Ба більше, Маріам навіть вмовила кожного тренера запросити її до команди її рідною мовою. Врешті, вона обрала MONATIKа.

У команді MONATIKа опинилася й Кіра Лескова, 19-річна дівчина з Хмельницького. Вона виконала пісню «Запали вогонь» Огнєвіч, і тренер розвернувся до неї в останні секунди. Могилевська одразу почала демонструвати вокальні прийоми та жартома пригрозила, що «викраде» учасницю під час майбутніх вокальних боїв.

Кіра Лєскова й Наталія Могилевська / © 1+1

А ось Оксана Підопригора, колишня вокалістка гурту «Жадан і Собаки», здивувала всіх низьким жіночим голосом. Під час її виступу тренери були спантеличені й гадали, хто ж співає — чоловік чи жінка. Врешті, Оксана пішла до команди Могилевської. Наставниця зізналася, що має схожий прихований талант. Тож пообіцяла допомогти учасниці розкрити її унікальний тембр, який часто критикували інші.

Виступ сина священника Анатолія Рябініна змусив усіх чотирьох тренерів розвернути крісла. Попри те, що Анатолій двічі не закінчив музичний виш, він не полишив мрію про сцену. Зрештою співак після запеклих вмовлянь тренерів піти до них у команду обрав єдиного — Артема Пивоварова, який особливо зрадів цьому рішенню.

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До команди Пивоварова також потрапила 17-річна Марія Антонюк-Бармак. Майже десять років тому вона вже брала участь у «Голосі. Діти», але тоді до неї не повернувся жоден тренер. Цього разу дівчина своїм звучанням нагадала Ріанну й розвернула крісло Пивоварова.

Марія Антонюк-Бармак / © 1+1

Свою історію на сцені розповів і Сергій Тягнирядно — звукорежисер із Києва, який працює з відомим українськими зірками, але зараз зосередився на власному співі. Він виконав Nessun dorma за клавішними й отримав запрошення у свою команду від усіх чотирьох тренерів. Попри доволі рішучі пропозиції співпрацювати від Могилевської та Пивоварова навіть поза проєктом, Сергій обрав Тіну Кароль.

Утім, не всім учасникам вдалося пройти далі. Наприклад, Владислав Селезньов виконав «Афини», однак жоден тренер не розвернув крісло. Не отримала пропозицій і Олена Гуменна — мама в декреті, яка має власний кавер-гурт і мріяла про велику сцену. Вона заспівала «Не п’яна — закохана» Омагілієвої, але залишилася без шансу пройти далі.

Олена Гуменна / © 1+1

Отже, серед учасників цього випуску до команди Тіни Кароль приєдналися четверо — Зоряна Гайчук, Євгеній Ар’я, Зіновій Карач і Сергій Тягнирядно. MONATIK обрав Маріам Казарян і Кіру Лєскову, Наталія Могилевська — Оксану Підопригору й Олену Світлицьку, а Артем Пивоваров — Марію Антонюк-Бармак та Анатолія Рябініна. Загалом десятеро учасників найпершого випуску потрапили до команд тренерів, а двоє не пройшли далі.

Як будуть розвиватися долі учасників та як змінюватиметься команда зіркових тренерів — дивіться у шоу «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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